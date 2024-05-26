Sokakta Oynayan 3 Yaşındaki Çocuk, Aracın Altında Kaldı

Bursa'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuk yola fırlayınca aracın altında kaldı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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Kaza, Ortabağlar Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oynarken aniden yola atlayan 3 yaşındaki Furkan Ö. aracın altında kaldı.
Kazada yaralan Furkan Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı🎥
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