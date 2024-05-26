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Sokakta Oynayan 3 Yaşındaki Çocuk, Aracın Altında Kaldı

Sokakta Oynayan 3 Yaşındaki Çocuk, Aracın Altında Kaldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 20:27

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Bursa'da sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuk yola fırlayınca aracın altında kaldı. Görüntüler güvenlik kamerasına yansırken, çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. 

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Kaza, Ortabağlar Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oynarken aniden yola atlayan 3 yaşındaki Furkan Ö. aracın altında kaldı.

Kaza, Ortabağlar Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde oynarken aniden yola atlayan 3 yaşındaki Furkan Ö. aracın altında kaldı.

Kazada yaralan Furkan Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kazada yaralan Furkan Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı🎥

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