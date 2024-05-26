Sokak Röportajına Katılan Kadın Akıllara Gibi Sahnesini Getirdi: '1998'liyim'

Bir sokak röportajında son peygamberin ismi soruldu, vatandaşın soruya cevabı ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Vatandaşın videoda 1998 doğumlu olduğu söylediği görüldü.
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Sokak röportajlarında yaşanan tuhaf anlara bir yeni eklendi. Röportajda bir kadına son peygamberin ismi soruldu.
Kadın ise soruyu yaşının küçük olduğu gerekçesiyle cevaplayamayacağını söyledi. Muhabirin kaç yaşındasınız sorusu üzerine ise 1998'li olduğunu söyledi.
Görüntüler sosyal medyada gündem oldu, işte o anlar;🎥
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bari rte falan diyeydin o bile ok di yaa