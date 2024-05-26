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Sokak Röportajına Katılan Kadın Akıllara Gibi Sahnesini Getirdi: '1998'liyim'

Sokak Röportajına Katılan Kadın Akıllara Gibi Sahnesini Getirdi: '1998'liyim'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.05.2024 - 18:22

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Bir sokak röportajında son peygamberin ismi soruldu, vatandaşın soruya cevabı ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Vatandaşın videoda 1998 doğumlu olduğu söylediği görüldü. 

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Sokak röportajlarında yaşanan tuhaf anlara bir yeni eklendi. Röportajda bir kadına son peygamberin ismi soruldu.

Sokak röportajlarında yaşanan tuhaf anlara bir yeni eklendi. Röportajda bir kadına son peygamberin ismi soruldu.

Kadın ise soruyu yaşının küçük olduğu gerekçesiyle cevaplayamayacağını söyledi. Muhabirin kaç yaşındasınız sorusu üzerine ise 1998'li olduğunu söyledi.

Kadın ise soruyu yaşının küçük olduğu gerekçesiyle cevaplayamayacağını söyledi. Muhabirin kaç yaşındasınız sorusu üzerine ise 1998'li olduğunu söyledi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu, işte o anlar;🎥

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mamamia

Geçenlerde denk geldim bu videoya, şaşkınlıkla cevap verdiğini düşünmek istiyorum. Aksi takdirde yaşını da geçtim bu mantık ile yaşımızın yetmediği hiçbir şe... Devamını Gör

celineee

Bu videonun uzun versiyonu gercekten inanilmaz, ilk ve son peygamberi soruyorlar, pek inancli biri olmayan ben dahil herhangi bir dine inanmiyorum/ateistim d... Devamını Gör

garibann

bari rte falan diyeydin o bile ok di yaa