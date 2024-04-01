Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Sıkı ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey

etiket Sıkı ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Vücut Bakımında Dikkat Edebileceğiniz 10 Şey

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 16:01

Hepimiz bebek gibi pürüzsüz bir ciltle doğarız ancak günlük aşınma ve yıpranmalar nedeniyle cildi korumak zor olabilir.

Hayallerinizdeki gibi pürüzsüz ve bebeksi bir cilde sahip olmak için nelere dikkat etmeliyiz, gelin birlikte inceleyelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Vücuda kuru fırçalama yapmak çok önemli.

Kuru fırçalama, yumuşak kıllara sahip özel bir fırçanın masaj yaparak ölü deri hücrelerini fırçalayarak uzaklaştırmasını içeren bir peeling yöntemidir. Fırçayı doğru şekilde kurutmak için ayaklarınızdan başlayın ve vücudunuzu uzun vuruşlarla kalbinize doğru ilerletin. Lenf akışının doğru yönde tutulmasına yardımcı olacağı için her zaman kalbinizin yönüne doğru fırçalamalısınız.

2. İyi bir yüz ve vücut temizleyicisi kullanmadan asla olmaz.

Konu cilt ve vücut bakımı olduğunda temizlik, cildinizin sıfırlama düğmesine basmak gibidir. İyi bir vücut yıkama veya temizleyici, cildinizin tazelenmiş ve dengeli hissetmesini sağlarken kiri, yağı ve makyajı temizleyebilir.

3. Vücudunuza haftada 1 kez mutlaka peeling yapın, ölü derileri pul pul dökün.

Cildinizi savaş alanına çevirmek istemezsiniz. Yani bir dahaki sefere duşa girdiğinizde, peeling yapan vücut peelinglerini alın, cildinize nazikçe masaj yapın ve sihrin gerçekleşmesine izin verin!

4. Serum kullanmak çok mühim.

Vücudunuz için özel olarak tasarlanmış geniş bir serum kategorisinin bulunduğunu biliyor muydunuz? Aynen öyle arkadaşlar: vücut serumu ile cilt bakımı oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi. Bu büyülü iksir, hyaluronik asit, salisilik asit, antioksidanlar ve C vitamini gibi her türlü iyi maddeyle doludur. Cildiniz için bir turbo takviyesi gibidir; cildinizin dokusunu nemlendirmeye, parlatmaya ve hatta korumaya yardımcı olur.

5. Nemlendirmeden asla olmaz.

Tüm vücudunuzu nemli tutmak, yalnızca sağlığınız için değil aynı zamanda güveniniz için de cilt bariyerinizi desteklemek açısından önemlidir. Sonuçta kimse küllü ve pul pul olmak istemez.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Vücut yağı ile bakım rutininizi doruklarda yaşayın.

Vücut yağıyla vücut bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyın! Cildinizi nemlendirmekle ve yumuşatmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı konulmaz bir ışıltı da veriyor. Kuru cilde elveda, ipeksi pürüzsüzlüğe merhaba deyin. Ve eğer yağlı veya kaygan hissetmekten endişeleniyorsanız, endişelenmeyin!

7. Güneş kreminin önemi çok büyük yer kaplıyor.

Cilt kanseri gibi birçok cilt sorununu önlemek için cildinizi korumak, nasıl bir vücut bakım rutini uygularsanız uygulayın çok önemlidir. Cilt tipinize uygun bir güneş koruyucu bularak işe başlayın ve güneş kremini cömertçe uygulayın.

8. Yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Sıcak su yüzünüz için çok yoğundur. Ilık veya soğuk su kullanın ve sıcaklığı düşürmediğiniz sürece duşta yüzünüzü yıkamaktan kaçının.

9. Yüz masajı ile cildinizdeki kan akışını artırın.

Bir yüz masajı veya yüz rulosu cildinizin havasını gidermeye yardımcı olabilir. Bir masaj aleti kan akışını artırarak uyanık ve dinç görünmenizi sağlayabilir.

10. Son olarak; ellerinize ve ayaklarınıza biraz sevgi verin, el ve ayak bakımını asla ihmal etmeyin.

Hepimiz vücut cilt bakımı rutininin önemini biliyoruz, ancak konu güzellik rutinimize gelince çoğu zaman ellerimizi ve ayaklarımızı unutuyoruz. Sonuçta ağır işlerin çoğunu onlar yapıyor, değil mi? O halde onlara biraz sevgi verelim! Basit bir el ve ayak bakımı rutini dünyada büyük bir fark yaratabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?