Sigara Paketlerinde Yeni Düzenleme Yolda! Yönetmelik Değişecek Paketlerde Fiyat Yazacak!

Milliyet'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı kabul edilirse, sigara ve benzeri tütün mamüllerinin paketlerine, ürünün üretildiği tarih ve yer bilgilerini içeren bir kodlama sistemi getirilecek. Bu bilgi, tüketicilerin ürünün tazeliğini ve kökenini doğrulamasına yardımcı olacak.

Ayrıca, tütün ürünlerinin perakende satış fiyatının da paketin üzerinde belirtilmesi planlanıyor. Fiyatın, siyah bir zemin üzerinde beyaz renkte ve '… TL' formatında yazılması öngörülüyor.