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Sigara Paketlerinde Yeni Düzenleme Yolda! Yönetmelik Değişecek Paketlerde Fiyat Yazacak!

Sigara Paketlerinde Yeni Düzenleme Yolda! Yönetmelik Değişecek Paketlerde Fiyat Yazacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.03.2024 - 11:42 Son Güncelleme: 16.03.2024 - 13:14

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı ile tütün ürünlerinin paketlerinde düzenlemeye gidilebilir. Milliyet'in haberine göre sigara, nargile, puro gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretine ilişkin detayları kapsayan yönetmelikte değişiklik hazırlığı yapılıyor. 

İşte, detaylar...

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kabul edilirse, düzenleme kapsamında sigara paketlerinin üzerinde fiyat yazacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kabul edilirse, düzenleme kapsamında sigara paketlerinin üzerinde fiyat yazacak!

Milliyet'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı kabul edilirse, sigara ve benzeri tütün mamüllerinin paketlerine, ürünün üretildiği tarih ve yer bilgilerini içeren bir kodlama sistemi getirilecek. Bu bilgi, tüketicilerin ürünün tazeliğini ve kökenini doğrulamasına yardımcı olacak. 

Ayrıca, tütün ürünlerinin perakende satış fiyatının da paketin üzerinde belirtilmesi planlanıyor. Fiyatın, siyah bir zemin üzerinde beyaz renkte ve '… TL' formatında yazılması öngörülüyor.

Yasal düzenleme ile tütün ürününün kullanımı sırasında havaya salınan maddelerin miktarı da dikkate alınacak.

Yasal düzenleme ile tütün ürününün kullanımı sırasında havaya salınan maddelerin miktarı da dikkate alınacak.

Düzenleme ile Türkiye'deki tütün ürünleri üretim süreci, belirli prosedürlerin yanı sıra Bakanlık tarafından verilen Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi'ne de ihtiyaç duyacak. Bu belge, üretimin yasal ve düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiğini göstermek için gerekli olacak. 

Tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesi için de bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi gerekebilir. Bu belgeye başvururken, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra, yasal düzenlemelerle belirlenen emisyon seviyeleri de dikkate alınacaktır. Emisyon seviyeleri, bir tütün ürününün kullanımı sırasında havaya salınan maddelerin miktarını ifade eder. Özellikle sigara ürünleri için, emisyon seviyeleri ile ilgili analiz sonuçları, yasal düzenlemelerle belirlenen sınırlar içerisinde olmalıdır.

Düzenleme ile kayıt dışı üretimle mücadelede yeni bir adım atılıyor!

Düzenleme ile kayıt dışı üretimle mücadelede yeni bir adım atılıyor!

Firmaların sigara paketleme makineleri için proje tadilatı kapsamında aldıkları izinler, ürün izleme sisteminin kurulması amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi planlanıyor. 

Ayrıca, aynı marka altında iç piyasaya sürülecek tütün ürünleri, sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından sağlanabilecek.

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DOĞAN ŞAFAK

Sigara fiyatlarında vergiyi düşür eski tadı ve ambalajı getir kimse kaçak almaz. Al sana kaçakla mücadele.

mamamia

Kaçağa teşvik olduğu aşikar, yalnız vergi düşürülmez asla. Tadına gelirsek cık o da olmaz. Fiyatlar yükseldi sigaralar inceldi

mamamia

Üstündeki kesik ayaklar falan kalksa keşke 🥲

Tutturank Amon

Ben özellikle uzerinde hamile kadın resmi olanı alıyorum... Bayanlara da önerim üzerinde külüyle kavis yapmış olanı...En azından iktidarsızlık ile bir alakal... Devamını Gör

Yalçın Karaman

her ay zam geliyor fiyat yazsan ne olacak