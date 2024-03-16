Sigara Paketlerinde Yeni Düzenleme Yolda! Yönetmelik Değişecek Paketlerde Fiyat Yazacak!
Sigara Paketlerinde Yeni Düzenleme Yolda! Yönetmelik Değişecek Paketlerde Fiyat Yazacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı ile tütün ürünlerinin paketlerinde düzenlemeye gidilebilir. Milliyet'in haberine göre sigara, nargile, puro gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretine ilişkin detayları kapsayan yönetmelikte değişiklik hazırlığı yapılıyor.
İşte, detaylar...
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak kabul edilirse, düzenleme kapsamında sigara paketlerinin üzerinde fiyat yazacak!
Yasal düzenleme ile tütün ürününün kullanımı sırasında havaya salınan maddelerin miktarı da dikkate alınacak.
Düzenleme ile kayıt dışı üretimle mücadelede yeni bir adım atılıyor!
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Sigara fiyatlarında vergiyi düşür eski tadı ve ambalajı getir kimse kaçak almaz. Al sana kaçakla mücadele.
Kaçağa teşvik olduğu aşikar, yalnız vergi düşürülmez asla. Tadına gelirsek cık o da olmaz. Fiyatlar yükseldi sigaralar inceldi
Üstündeki kesik ayaklar falan kalksa keşke 🥲
Ben özellikle uzerinde hamile kadın resmi olanı alıyorum... Bayanlara da önerim üzerinde külüyle kavis yapmış olanı...En azından iktidarsızlık ile bir alakal... Devamını Gör
her ay zam geliyor fiyat yazsan ne olacak