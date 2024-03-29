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Seyir Halindeki Araçtan Kedinin Üzerine Şişe Attı, Uyaranların Üzerine Yürüdü!

Seyir Halindeki Araçtan Kedinin Üzerine Şişe Attı, Uyaranların Üzerine Yürüdü!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.03.2024 - 11:14 Son Güncelleme: 29.03.2024 - 11:15

Gürpınar'da seyir halindeki bir araçtan kedinin üzerine şişe atıldı. Gözaltına alınan sürücüye toplamda 2 bin 70 TL ceza uygulanırken, o anlar araç kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhiddin A. kontrolündeki 61 AK 457 plakalı araçtan kaldırım kenarında yürüyen kedinin üzerine şişe atıldı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar'da meydana geldi. İddiaya göre, Muhiddin A. kontrolündeki 61 AK 457 plakalı araçtan kaldırım kenarında yürüyen kedinin üzerine şişe atıldı.

Durumu fark eden motosikletli bir vatandaşın araç içindekileri uyarması üzerine, şahıs araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Durumu fark eden motosikletli bir vatandaşın araç içindekileri uyarması üzerine, şahıs araçtan inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir vatandaşın araç kamerasınca görüntülendi.

Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir vatandaşın araç kamerasınca görüntülendi.

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekiplerince soruşturma başlatıldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri Muhiddin A.'yı gözaltına aldı. Şahsa saygısızca araç kullanmaktan, yere çöp ve benzeri şeyler atmaktan karayolu üzerinde duraklamaktan toplamda 2 bin 70 TL ceza uyguladı.

İşte o görüntüler...

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