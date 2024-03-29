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"Seçimden Sonra Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Gelecek, Tabelalar 3 Haneli Olacak" İddiasına Açıklama Geldi

"Seçimden Sonra Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Gelecek, Tabelalar 3 Haneli Olacak" İddiasına Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.03.2024 - 10:25

31 Mart Pazar günü yapılan seçim sonrasında benzin, motorin ve otogaz olarak bilinen akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam yapılacağı hatta rakamın 3 hanelilere çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

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Akaryakıt fiyatlarında zamların ardı arkası kesilmiyor.

Akaryakıt fiyatlarında zamların ardı arkası kesilmiyor.

Benzin, motorin ve “otogaz” diye bilinen LPG fiyatlarının seçimden sonra artmaya devam edeceği, bayilerin 3 haneli tabela hazırlığına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Benzin, motorin ve “otogaz” diye bilinen LPG fiyatlarının seçimden sonra artmaya devam edeceği, bayilerin 3 haneli tabela hazırlığına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada bu iddialar ile ilgili şunları belirtti:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada bu iddialar ile ilgili şunları belirtti:

'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi' iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, 'bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair' bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir. Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz.'

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