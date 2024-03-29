"Seçimden Sonra Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Gelecek, Tabelalar 3 Haneli Olacak" İddiasına Açıklama Geldi

31 Mart Pazar günü yapılan seçim sonrasında benzin, motorin ve otogaz olarak bilinen akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam yapılacağı hatta rakamın 3 hanelilere çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.