"Seçimden Sonra Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Gelecek, Tabelalar 3 Haneli Olacak" İddiasına Açıklama Geldi
"Seçimden Sonra Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam Gelecek, Tabelalar 3 Haneli Olacak" İddiasına Açıklama Geldi
31 Mart Pazar günü yapılan seçim sonrasında benzin, motorin ve otogaz olarak bilinen akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam yapılacağı hatta rakamın 3 hanelilere çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 31 Mart seçimleri sonrasında akaryakıt fiyatlarının artarak 3 haneli rakamlara çıkacağı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akaryakıt fiyatlarında zamların ardı arkası kesilmiyor.
Benzin, motorin ve “otogaz” diye bilinen LPG fiyatlarının seçimden sonra artmaya devam edeceği, bayilerin 3 haneli tabela hazırlığına başladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yapılan açıklamada bu iddialar ile ilgili şunları belirtti:
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda