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Altın Ne Kadar Oldu? Altın Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı, Rekor Kırdı

Altın Ne Kadar Oldu? Altın Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı, Rekor Kırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.03.2024 - 22:23 Son Güncelleme: 28.03.2024 - 22:32

Son dönemlerde yükselişini sürdüren altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 225 dolara ulaştı.

Kaynak: https://gazeteoksijen.com/ekonomi/alt...
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Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.

Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.

Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı.

Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı.

Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.

Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.

Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.
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piyanist

Bu yaz sezonunda insanlar düğüne de giderken kara kara düşünecek.. Eskiden sahnede kafamıza dolar saçan koca yürekli yiğitlerimiz vardı valla çok özledik ☺️🎼🎹🎤 Devamını Gör

Hasan Tahsin

Beklenen filmin fragmanı çıktı arkadaşlar,filme mi?Az kaldı yakında seyredeceğiz ister Imax ister 3D ister dublajlı ....