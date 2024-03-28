Altın Ne Kadar Oldu? Altın Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı, Rekor Kırdı
Altın Ne Kadar Oldu? Altın Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Çıktı, Rekor Kırdı
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/ekonomi/alt...
Son dönemlerde yükselişini sürdüren altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 225 dolara ulaştı.
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Değerli metallerin fiyatları Perşembe günü artarken altın tüm zamanların en yüksek seviyesine fırladı.
Altın, yatırımcıların Fed'in yılın ilk faiz indirimine er ya da geç gideceğini ummaya devam etmesiyle bir miktar değer kazandı.
Şimdi gözler 29 Mart'ta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi raporunda olacak.
Altın kısa bir süre için yüzde 1,35 artışla 2.225,26 dolar ile yeni bir rekora ulaştı.
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Bu yaz sezonunda insanlar düğüne de giderken kara kara düşünecek.. Eskiden sahnede kafamıza dolar saçan koca yürekli yiğitlerimiz vardı valla çok özledik ☺️🎼🎹🎤 Devamını Gör
Beklenen filmin fragmanı çıktı arkadaşlar,filme mi?Az kaldı yakında seyredeceğiz ister Imax ister 3D ister dublajlı ....