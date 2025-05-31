Sevgilin %90 narsist... Belki başta seni büyüleyen o özgüveni, karizması ve dünyayı avucunun içindeymiş gibi taşıyan tavırlarıydı. Sana özel hissettiren, gözlerinin içine bakarak konuşan, sanki seni senden iyi tanıyormuş gibi davranan biriydi. Ama zamanla fark ettin ki, bu ilgide bir dengesizlik var. Her şey onun etrafında dönmek zorunda, senin hislerin, ihtiyaçların hep ikinci planda. O, sevilmek istiyor ama sevmek konusunda derinleşemiyor. Onay almak istiyor ama eleştirilmeye asla tahammül edemiyor. Ve sen, bir noktada kendini onun mutluluğu için var olan bir yansıma gibi hissetmeye başladın. Çünkü bir narsistin dünyasında başkaları sadece onun varlığını yücelten birer araçtır. Ve sen... belki artık bu tabloya dışarıdan bakabiliyorsun.