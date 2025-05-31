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Sevgilinin Burcunu Seç Yüzde Kaç Narsist Söyleyelim!

Sevgilinin Burcunu Seç Yüzde Kaç Narsist Söyleyelim!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
31.05.2025 - 10:42

Her burcun bir havası vardır ama bazılarının 'ben, ben, ben!' modu biraz fazla olabilir... 🙄 Sevgilinin burcunu seç, biz de sana onun ne kadar narsist olabileceğini yüzdelik oranla verelim! Hazır mısın küçük bir astrolojik dedektifliğe? Belki de o hep aynaya bakmasının bir sebebi vardır...

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Sevgilinin burcunu seçer misin?

Sevgilin %90 narsist!

Sevgilin %90 narsist... Belki başta seni büyüleyen o özgüveni, karizması ve dünyayı avucunun içindeymiş gibi taşıyan tavırlarıydı. Sana özel hissettiren, gözlerinin içine bakarak konuşan, sanki seni senden iyi tanıyormuş gibi davranan biriydi. Ama zamanla fark ettin ki, bu ilgide bir dengesizlik var. Her şey onun etrafında dönmek zorunda, senin hislerin, ihtiyaçların hep ikinci planda. O, sevilmek istiyor ama sevmek konusunda derinleşemiyor. Onay almak istiyor ama eleştirilmeye asla tahammül edemiyor. Ve sen, bir noktada kendini onun mutluluğu için var olan bir yansıma gibi hissetmeye başladın. Çünkü bir narsistin dünyasında başkaları sadece onun varlığını yücelten birer araçtır. Ve sen... belki artık bu tabloya dışarıdan bakabiliyorsun.

Sevgilin %50 narsist!

Sevgilin %50 narsist… Yani tamamen değil, ama o eğilim orada, inkâr edilemeyecek kadar belirgin. Bazen seni gerçekten önemsiyormuş gibi davranıyor, yanında olduğunda mutlu olduğunu söylüyor ve sen de buna inanmak istiyorsun. Ama sonra, bir tartışma çıktığında ya da onun sınırlarını biraz zorladığında, her şeyin nasıl sadece onun etrafında döndüğünü fark ediyorsun. İltifatları var ama koşullu; sevgisi var ama kontrol altında. Sana destek oluyor gibi görünse de, çoğu zaman kendi parlamasını senin üzerinden sağlamaya çalışıyor. Seni dinliyor ama nadiren seni gerçekten duyuyor.

Sevgilin %80 narsist!

Sevgilin %80 narsist… Bu, onu ilk tanıdığında seni büyüleyen o özgüvenin aslında bir zırh olduğunu fark ettiğin nokta. Kendine hayran, her şeyin merkezinde olmayı seven biri. Seni seviyor mu? Belki evet… ama daha çok, senin onu sevme biçimini seviyor. İlgi onun için oksijen gibi; hayranlıkla beslendiği sürece mutlu, ama eleştirildiğinde hemen savunmaya geçiyor. Hatalarını kabul etmekte zorlanıyor çünkü kendi imajı, gerçek ilişkiden daha değerli onun için.

Sevgilin %60 narsist!

Sevgilin %60 narsist… Yani içinde hâlâ sevgi var, hâlâ bir bağ kurabiliyor, ama çoğu zaman her şeyin merkezine yine kendini koyuyor. Seni seviyor, evet ama çoğunlukla kendi ihtiyaçları karşılandığında. Seni dinliyor, ama genelde sözü yine kendine getiriyor. Başta o büyüleyici ilgisi, kendine olan güveni seni etkiledi; güçlü, ne istediğini bilen biri gibi görünüyordu. Ama zamanla o gücün altında başkasına yer bırakmayan bir ego olduğunu fark ettin.

Sevgilin %70 narsist!

Sevgilin %70 narsist... Yani seni seviyor gibi, ama çoğu zaman daha çok kendi yansımanı seviyor sende. İlişkinizde sevgi var belki, ama bu sevgi çoğunlukla onun ihtiyaçları etrafında şekilleniyor. Sen onun hayatında oldukça, onunla gurur duydukça, onu merkeze aldıkça her şey yolunda ama sen biraz geri çekilsen, kendi sınırlarını çizmeye çalışsan, dengeler hemen bozuluyor. Çünkü o sadece sevilmek değil, hayran olunmak istiyor.

Sevgilin %85 narsist!

Sevgilin %85 narsist… Bu, seni sevdiğini söylerken aslında seni değil, onunla birlikteyken nasıl göründüğünü sevmesi demek. Başlarda büyülendin çünkü narsistler cezbedicidir; seni dünyanın en özel insanıymışsın gibi hissettirebilirler. Ama zamanla fark ettin ki, o ilgi seni anlamaktan çok seni yönetmeye yönelikmiş. Seninle gurur duyduğunu söylerken aslında kendi başarılarına ayna tutmanı istiyor. Sen onunla ilgilenmedikçe, onun merkezinde yer almadıkça huzursuzlaşıyor.

Sevgilin %55 narsist!

Sevgilin %55 narsist… Yani, tamamen narsist değil ama narsist eğilimleri sık sık ortaya çıkıyor. Seni seviyor, ama çoğunlukla kendi dünyasında, kendi aynasında seni görüyor. İltifatları gerçek, ama bazen senin değerin değil, onun ihtiyacı ön planda oluyor. Sen mutlu olduğunda o da mutlu, ama kendi istekleri gerçekleşmediğinde bunu hemen belli ediyor.

Sevgilin %20 narsist!

Sevgilin %20 narsist... Yani, tamamen bencil ya da kendini merkez alan biri değil, ama bazen egosunun öne çıktığı anlar oluyor. Kendini ifade etmek istediğinde ya da dikkat çekmek istediğinde, küçük bir ışık hırsı yüzeye çıkabiliyor. Ama genellikle, senin hislerine ve ihtiyaçlarına duyarlı, yanında güvenebileceğin biri.

Sevgilin %95 narsist!

Sevgilin %95 narsist... Bu, neredeyse her şeyin onun etrafında döndüğü, senin ise sadece onun yansıması, tamamlayıcısı ya da hayranı olduğun anlamına geliyor. Seni seviyor olabilir ama bu sevgi, kendi egosunu beslemek, kendini daha büyük ve daha önemli hissetmek için. Onun için önemli olan senin varlığın değil; senin onun dünyasındaki yerin.

Sevgilin %10 narsist!

Sevgilin %10 narsist... Yani çoğunlukla seninle empati kurabilen, duygularını anlayan, sana değer veren biri. Ama herkes gibi onun da bazen kendi ihtiyaçlarını ön planda tuttuğu anlar oluyor. Küçük ego patlamaları, biraz dikkat çekme isteği zaman zaman ortaya çıkabiliyor; bu tamamen insan olmanın doğal bir parçası.

Sevgilin %30 narsist!

Sevgilin %30 narsist… Yani, tamamen bencil ya da kendini merkez alan biri değil, ama zaman zaman egosunun öne çıktığı anlar oluyor. Kendi dünyasında parlamak, ilgi çekmek istediği zamanlar var. Ancak genellikle senin hislerine ve ihtiyaçlarına saygı gösteriyor, yanında kendini güvende hissettiriyor.

Sevgilin %40 narsist!

Sevgilin %40 narsist… Yani tamamen bencil değil ama egosunu ön planda tutmayı seviyor. Bazen kendini merkeze alıyor, ilgi odağı olmak istiyor; senin hislerin ve düşüncelerin ise bazen geri planda kalabiliyor. İltifatları samimi ama çoğu zaman karşılık bekliyor, sevgi gösterileri ise biraz koşullu.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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