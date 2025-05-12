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Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Yer Aldı?

Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Yer Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2025 - 21:40

Ekranların parlayan yıldızı Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı, özel hayatında kimlerle aşk yaşadı? 

Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kariyer başlangıcından ödüllerine, son projelerinden öne çıkan açıklamalarına kadar tüm detaylar bu içerikte!

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Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya Kimdir?

Serenay Sarıkaya, oyunculuğu, güzelliği ve sahnedeki ışığıyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri. “Lale Devri” ve “Medcezir” dizileriyle geniş kitlelere ulaşan Sarıkaya, sonrasında “Fi” ve “Aile” gibi projelerle hem dijitalde hem televizyonda güçlü oyunculuğuyla adından söz ettirdi. 

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk “Alice Müzikali”nde başrol oynayarak sahne performansıyla da övgü topladı. Hem ekranın hem podyumun yıldızı olan Serenay, tarzı, aşk hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında?

Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında. Zarif fiziğiyle de sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya’nın boyu 1.75 cm, Yengeç burcu, kilosu ise yaklaşık 54-55 kg civarında.

Serenay Sarıkaya Aslen Nereli?

Serenay Sarıkaya Aslen Nereli?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarını Antalya'da geçirdi. Bu nedenle bazı kaynaklarda Antalyalı olarak da anılsa da, aslen Ankaralıdır.

Annesi Ümran Seyhan, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, ailenin tek çocuğudur; kardeşi yoktur. 7 yaşındayken anne ve babası ayrıldıktan sonra, annesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. 

lk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamlayan Sarıkaya, lise eğitimine Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındıktan sonra Özel Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nin tiyatro bölümünden mezun olan Serenay Sarıkaya, üniversite eğitimi almamış, genç yaşta oyunculuk ve modellik kariyerine odaklanmıştır.

Serenay Sarıkaya'nın Kariyer Başlangıcı

Serenay Sarıkaya'nın Kariyer Başlangıcı

Serenay Sarıkaya oyunculuk kariyerine henüz 15 yaşındayken “Şaşkın” filmiyle adım attı, ardından “Plajda” ve “Peri Masalı” gibi yapımlarda rol aldı. 

Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan ilk büyük çıkış, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve Mehmet Akif Alakurt ile Oktay Kaynarca’nın başrollerini paylaştığı “Adanalı” dizisi oldu. Bu dizide canlandırdığı Sofia karakteriyle genç yaşına rağmen dikkatleri üzerine çekti ve televizyon izleyicisinin radarına girdi.

Ardından 2010 yılında “Lale Devri” dizisinde Yeşim karakteriyle ekranda fırtınalar estirdi ve artık adından sıkça söz ettiren bir yıldız haline geldi. 2013’te başlayan “Medcezir” dizisindeki Mira rolü ise hem oyunculuk kariyerinde bir dönüm noktası oldu hem de onu Türkiye’nin en popüler genç yıldızları arasına taşıdı.

Serenay Sarıkaya'nın Özel Hayatı

Serenay Sarıkaya'nın Özel Hayatı

Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı, kariyeri kadar magazin dünyasında da sıkça konuşulan bir konu olmuştur. 

İlk olarak 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile ilişki yaşadığı iddia edilmiş, ardından 'Lale Devri' döneminde Tolgahan Sayışman'la kısa süreli bir birlikteliği olmuştur. 

'Medcezir' dizisindeki partneri Çağatay Ulusoy'la da adı anılan Sarıkaya, en uzun soluklu ilişkisini Kerem Bürsin ile yaşamış ve bu birliktelik dört buçuk yıl sürmüştür. 

Daha sonra işletmeci Umut Evirgen ve komedyen Cem Yılmaz ile ilişkileri gündeme gelmiş, Cem Yılmaz ile olan birlikteliği özellikle medyada geniş yer bulmuştur. 

Son olarak, şarkıcı Mert Demir ile gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı bilinmektedir.

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Serenay Sarıkaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Serenay Sarıkaya'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Ben başıma gelen hiçbir şeyi kötü değerlendirmem. Orada illa benim anlamam, görmem, duymam gereken bir şey vardır.'

  • 'Gerçekten rutinin dışında şeyler yapmayı, o algıları, kalıpsal düşünceleri kırmayı ve yıkmayı çok seviyorum.'

  • 'Kendimi defolarımla, eksikliklerimle, zaaflarımla tamamen tanımam gerekiyordu ki bu konuda kendime çok dürüst olabildikten sonra işim çok kolaylaştı.'

  • 'Ben farklılığı, özgünlüğü, sıra dışılığı her zaman çok daha iyi ve kuvvetli buldum.'

  • 'Hiçbir şey için acele etmeden, bütün anlarımın iyisiyle kötüsüyle tadını çıkartarak, farkında olarak, sindirerek yaşıyorum.'

  • 'Genç bir yaşta çok fazla ünlü olmak aslında zor da bir şey, çok fazla handikapları var.'

  • 'O küçük çemberimde kendime dürüst olabiliyorsam, beni de mutlu edecek şeyler yapabiliyorsam bunu sürdürülebilir kılıyorum.'

  • 'Ben sadece kalıpları yıkmış olmanın dışında 'yahu benim bir bildiğim var, lütfen bana izin verin ve size göstermeme müsaade edin'in peşindeydim aslında.'

Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı Diziler

Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı Diziler

📺 Televizyon Dizileri

  • Adanalı (2008–2010), Sofia Dikkaya

  • Lale Devri (2010–2012), Yeşim Taşkıran

  • Yer Gök Aşk (2013), Yeşim Ilgaz (konuk oyuncu)

  • Medcezir (2013–2015), Mira Beylice

  • Aile (2023–2024), Devin Akın

💻 İnternet Dizileri

Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı Filmler

Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı Filmler

🎬 Filmler

  • Şaşkın (2006), Itır

  • Plajda (2008), Aslı

  • Hoşçakal (2011), Sarah (kısa film)

  • Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013), Melisa

  • İkimizin Yerine (2016), Çiçek

🎭 Müzikaller

  • Alice Müzikali (2019–2023), Alice

Serenay Sarıkaya'nın Güncel Projeleri

Serenay Sarıkaya'nın Güncel Projeleri

Kimler Geldi Kimler GeçtiNetflix'te yayınlanan dizide, Sarıkaya 'Leyla Taylan' karakterini canlandırdı. 2024'te yayınlanan ilk sezonun ardından, 15 Mayıs 2025'te ikinci sezonun ve aynı yıl içinde üçüncü sezonun da yayınlanması bekleniyor.

Serenay Sarıkaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

Serenay Sarıkaya'nın Ödülleri ve Adaylıkları

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda birçok ödül kazanmış ve adaylık elde etmiştir. İşte öne çıkan bazı ödül ve adaylıkları:

🏆 Öne Çıkan Ödüller

  • Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu dalında 2014 ve 2015 yıllarında 'Medcezir' dizisiyle ödül kazandı.

  • GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri: 2014 yılında 'Yılın Kadını' seçildi.

  • GQ Global Yaratıcılık Ödülleri2023 yılında New York'ta düzenlenen törende 'GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü'nü aldı.

  • Produ Ödülleri: 2024 yılında Latin Amerika'nın prestijli ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nde 'Aile' dizisindeki performansıyla 'Yabancı Dilde En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

  • Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri: 2024 yılında 'En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' seçildi.

  • Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri: 2014 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

🏅 Öne Çıkan Adaylıklar

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri: 2024 yılında 'En İyi Dizi Çifti' kategorisinde dört farklı partneriyle aday gösterildi. 

  • Elle Style Awards: 2016 yılında 'Yılın Kadın Oyuncusu' kategorisinde aday gösterildi.

  • GSÜ EN Ödülleri: 2024 yılında 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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