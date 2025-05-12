Serenay Sarıkaya Kimdir? Serenay Sarıkaya Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Hangi Dizi ve Filmlerde Yer Aldı?

Serenay Sarıkaya, oyunculuğu, güzelliği ve sahnedeki ışığıyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri. “Lale Devri” ve “Medcezir” dizileriyle geniş kitlelere ulaşan Sarıkaya, sonrasında “Fi” ve “Aile” gibi projelerle hem dijitalde hem televizyonda güçlü oyunculuğuyla adından söz ettirdi.

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk “Alice Müzikali”nde başrol oynayarak sahne performansıyla da övgü topladı. Hem ekranın hem podyumun yıldızı olan Serenay, tarzı, aşk hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.