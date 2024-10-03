Senin Cilt Alt Tonunu Buluyoruz!

Sen, nötr alt tonlardansın! Yani senin cildin hem sıcak hem de soğuk tonlarla uyum sağlıyor, bu da makyaj ve cilt bakımında sana büyük bir özgürlük ve ayrıcalık tanıyor! Ortama göre istediğin tonlarda makyaj stilini uygulayabilir ve hem koyu hem de açık tonlarda saç renklerini kullanabilirsin. Cilt bakımında ise dengeli ürünler tercih etmeli ve cildine hem besleyici hem de nemlendirici bakım yapmalısın. Bu sayede cildin her zaman taze ve sağlıklı görünür!