Senin Cilt Alt Tonunu Buluyoruz!
Senin Cilt Alt Tonunu Buluyoruz!
Cildinizin alt yüzeyinde bulunan renk tabakası, cilt alt tonunuzu tanımlar. Peki siz cildinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Cilt alt tonunuzu, özellikle doğru makyajı uygulamak ve doğru saç rengini bulmak için mutlaka bilmeniz gerekiyor. Cevabı öğrenmek için buyurun teste 👇
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1. Öncelikle, cilt bakımı için en çok tercih ettiğin ürün hangisi?
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2. Senin sabah cilt bakımı rutinin hangisi?
3. Bir arkadaşın cilt bakım tavsiyesi istese, hangi ürünü mutlaka önerirdin?
4. Peki, genellikle kullandığın bir makyaj seçer misin?
5. Senin cildin için en önemli şey ne?
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