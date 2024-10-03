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Senin Cilt Alt Tonunu Buluyoruz!

etiket Senin Cilt Alt Tonunu Buluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 16:01

Cildinizin alt yüzeyinde bulunan renk tabakası, cilt alt tonunuzu tanımlar. Peki siz cildinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Cilt alt tonunuzu, özellikle doğru makyajı uygulamak ve doğru saç rengini bulmak için mutlaka bilmeniz gerekiyor. Cevabı öğrenmek için buyurun teste 👇

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1. Öncelikle, cilt bakımı için en çok tercih ettiğin ürün hangisi?

2. Senin sabah cilt bakımı rutinin hangisi?

3. Bir arkadaşın cilt bakım tavsiyesi istese, hangi ürünü mutlaka önerirdin?

4. Peki, genellikle kullandığın bir makyaj seçer misin?

5. Senin cildin için en önemli şey ne?

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6. Sen hangisisin seç bakalım! 👇

7. Peki, saç rengin bunlardan hangisine daha yakın?

8. Kendinde asla değiştiremeyeceğin şey ne?

9. Son olarak, bileğine baktığında damar rengini ne renk olarak görüyorsun?

Sen sıcak alt tonlusun!

Sen sıcak alt tonlusun!

Senin cilt alt tonun sıcak! Sen kesinlikle, bronz makyaj tonlarını tercih etmelisin. Altın ve şeftali tonları senin cildinle harika uyum sağlayacak! Cilt bakımında özellikle cildini besleyen ve canlandıran ürünlere yönelirsen, cildinin parlaklığını ortaya çıkarabilirsin. Sıcak alt tonlu ciltlerin en önemli sırrı ise nemlendiriciye öncelik vermek ve cildi canlandıran serumlarla desteklemek. Bu güzellik sırlarıyla her zaman taze ve enerjik görünebilirsin!

Sen, soğuk alt tonlusun!

Sen, soğuk alt tonlusun!

Senin, soğuk alt tonlu bir cildin var! Senin cildin mavi ve pembe tonlarıyla oldukça uyumlu. Parlak, buz mavisi farlar veya hafif pembe allıklar tam sana göre! Cilt bakımında ise cildinin hassasiyetini koruyan ürünler tercih etmeli ve bakım rutinini buna göre oluşturmalısın. Soğuk alt tonlara sahip ciltlerin genellikle hassas yapıda olduğunu unutmamalısın, bu yüzden güneş kremi ve antioksidan içerikli ürünler senin için olmazsa olmaz!

Senin cilt alt tonun nötr!

Senin cilt alt tonun nötr!

Sen, nötr alt tonlardansın! Yani senin cildin hem sıcak hem de soğuk tonlarla uyum sağlıyor, bu da makyaj ve cilt bakımında sana büyük bir özgürlük ve ayrıcalık tanıyor! Ortama göre istediğin tonlarda makyaj stilini uygulayabilir ve hem koyu hem de açık tonlarda saç renklerini kullanabilirsin. Cilt bakımında ise dengeli ürünler tercih etmeli ve cildine hem besleyici hem de nemlendirici bakım yapmalısın. Bu sayede cildin her zaman taze ve sağlıklı görünür!

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