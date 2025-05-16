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Seksenler Dizisinin Konusu Nedir? Seksenler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Seksenler Dizisinin Konusu Nedir? Seksenler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.05.2025 - 13:41

Bir döneme damgasını vuran güldürürken uzaklara daldıran efsane dizi Seksenler'i hatırlarsınız. Zannediyoruz ki o yılları bu kadar güzel anlatan başka bir yapım gelmemiştir. Biz de bu unutulmaz dizi ile ilgili bilinmeyenleri bulabileceğiniz Seksenler konusu ve oyuncularını da hatırladığımız bir yazı hazırladık. Gelin birlikte bakalım...

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Seksenler Konusu

Seksenler Konusu

Seksenler, İstanbul’un samimi bir mahallesinde yaşayan insanların gündelik yaşamını konu alan, sıcak ve nostaljik bir dönem dizisidir. 1980’li yılların başından itibaren Türkiye’deki toplumsal ve kültürel değişimi bir ailenin gözünden aktaran dizi, izleyiciyi zamanda keyifli bir yolculuğa çıkarır. Geleneksel aile yapısından mahalle dayanışmasına, hayatımıza giren teknolojik yeniliklerden değişen değer yargılarına kadar pek çok unsur, hem eğlenceli hem de duygusal bir dille işlenir.

Seksenler Oyuncuları

Seksenler Oyuncuları

  • Özlem Türkad – Rukiye Balcı Özdemir

  • Şoray Uzun – Ahmet Özdemir

  • Ayşe Tolga – Gülden Petek Özdemir

  • Osman Büyükercan – Alper

  • Hacı Ali Konuk – Bekçi Bekir

  • Betül Berk Baydemir – Dilek

  • Yasin Kaya – Selahattin

  • Mehmet Elmas – 46'lık Basri

  • Begüm Öner – Elvan Adıgüzel Balcı

  • Hakan Bulut – Butik Ali

  • Necmi Yapıcı – Kıraathaneci Mesut

  • Aşkın Şenol – Manav Mustafa / Domat Mustafa

  • Faruk Sofuoğlu – Kasap Bahtiyar

  • Tahsin Taşkın – Balıkçı İdris

  • Özlem Balcı – Yıldız

  • Ali Fuat Pekzeren – Sinan

  • Umut Vardarlı – Güçlü

  • Kemal Zeydan – Zeynel Büyükses

  • Bektaş Erdoğan – Semih

  • Zümra Duman – Küçük Aslı Özdemir

  • Türev Uludağ – Mahmut

  • Erdem Baş – Kuyumcu Aret

  • Füruzan Aydın – Perihan

  • Zeki Yılmaz – Levent

  • Şule Güven – Ferhunde

  • Bekir Erdem Öz – Adil Öğretmen

  • Yağmur Akçil – Ayşegül

  • Baran Karaoğlan – Tuncer

  • Deniz Oral – Hilmi Bey

  • Metin Şentürk – Ferit

  • Sami Çelik – Yorgancı Sami

  • Seymen Aydın – Hakkı Hoca

  • Alpay Şayhan – Efe

  • Elifnur Tosun – İrem

  • Özlem Özkan Kaya – Nebahat

  • Tuncay Tezküser – Nazmi

Seksenler Bölümler ve Sezonlar

Seksenler Bölümler ve Sezonlar

Seksenler dizisi günlük dizi formatında geri dönüşü ile birlikte toplamda 9 sezon ve 655 bölüm sürmüştür.

Seksenler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Seksenler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi TRT 1'de her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle saat 20.00'de ekrana gelmiştir.

Seksenler İzlenme Oranları ve Reytingler

Seksenler İzlenme Oranları ve Reytingler

Dizi ekrana geldiği yıl total izleyici grubunda 6,03 reyting ve %13,58 izlenme oranıyla üçüncü sırada yer alırken, AB grubunda 8,43 reyting ve %21,02 izlenme oranıyla birinci sıraya yükselmiştir.

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Seksenler Eleştiri ve Ödüller

Seksenler Eleştiri ve Ödüller

Ödüller

  • Engelsiz Yaşam Vakfı – Yılın En İyi Dizisi (2016): Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen “Yılın En İyileri” ödül töreninde, Seksenler dizisi 'Yılın En İyi Dizisi' ödülüne layık görülmüştür. 

  • Altın Eşek Ödülü (2013): Konya'nın Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 54. Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında, halk oylamasıyla belirlenen 'Altın Eşek Ödülü'ne Seksenler dizisi layık görülmüştür. 

  • 43. Altın Kelebek Ödülleri (2016): Seksenler dizisi, 'En İyi Komedi Dizisi' kategorisinde aday gösterilmiş ve başrol oyuncularından Şoray Uzun, 'En İyi Erkek Komedi Oyuncusu' kategorisinde aday olmuştur.

Dizi genellikle izleyicilerin beğenisini toplamış ancak bazı izleyiciler, aynı yaşta görünen oyuncuların anne-kız gibi rollerde oynamasını inandırıcılık açısından eleştirmiştir.

Seksenler Son Haberler

Seksenler Son Haberler

Dizinin sevilen oyuncularından Rasim Öztekin'in 8 Mart 2021'deki vefatının ardından, 2024 yılında oyuncu kadrosu bir araya gelerek anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde gerçekleştirildi ve elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu'na bağışlandı.

Seksenler Benzeri Diziler

Seksenler Benzeri Diziler

  • Doksanlar (2013) – TRT 1

  • Bir Demet Tiyatro (1995-2007) – Star/Show TV/atv

  • Perihan Abla (1986) – TRT 1

  • Bizimkiler (1989-2002) – TRT 1

  • Mahallenin Muhtarları (1992-2002) – TRT 1

Seksenler Dizisi Nerede Çekildi?

Seksenler Dizisi Nerede Çekildi?

Seksenler dizisi, İstanbul'da özel olarak kurulan bir film platosunda çekilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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