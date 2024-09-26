Şehir Hayatı, İş Stresi… Cildini Korumak İçin Uzak Durman Gereken 10 Şey

Bizi şu hayatta hamburger ve pizza kadar mutlu edebilen sayılı şey vardır. Ancak bizi ne kadar mutlu ediyor olsa olsunlar cildimize bir o kadar kötü geliyorlar. Aşırı yağlı, şekerli veya işlenmiş gıdalardan uzak durmanı önermemizin sebebi bu. Sivilce ve siyah noktaların senden uzak durmasını istiyorsan fast food yememelisin.