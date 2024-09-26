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Şehir Hayatı, İş Stresi… Cildini Korumak İçin Uzak Durman Gereken 10 Şey

etiket Şehir Hayatı, İş Stresi… Cildini Korumak İçin Uzak Durman Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 16:01

Cilt sağlığımız o kadar hassas bir yapıya sahip ki, onu korumak için dikkat etmemiz gereken tonla şey bulunuyor. Bu içeriğimizde cildini korumak için dikkat etmen gereken şeylere değindik…

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1. Sigara dumanının olumsuz etkisini hafife alma!

Oturup sigaranın zararlarından tek tek bahsetmeye gerek bile yok. Ama cilt de kötü etkilenenlerden biri. Sen içmiyor olsan bile bulunduğun ortamda sigara içilmesi cildi kötü etkiliyor. O yüzden sigara dumanından olabildiğince uzak durmanda fayda var.

2. Yetersiz uyku birçok kötü şeye yol açıyor!

Uykunun cilt konusundaki etkisini birçok kişi hafife alıyor. Ancak yeterli ve kaliteli uyku uyunmadığında cildin kendini yenilemesinin önüne geçiliyor. Cildinin daha solgun ve mat görünmemesi için gece uykunu iyi almalısın. Ve geç yatmak artık yok!

3. Her şeyin en büyük suçlusu tabii ki stres!

Hayatın her alanında stresle karşılaşıyoruz, bundan kaçış yok. Ancak stresle başa çıkma konusunda adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü cilt sağlığımız stresle birebir bağlantılı. Stres yaptıkça ciltte sivilce, kızarıklık veya kuruluk gibi problemler yaşayabilirsin.

4. Güneşin zararlı ışınları büyük tehlike!

Cildini sadece yaz güneşinden değil, kış güneşinden de koruman gerekiyor. Çünkü güneşin UVA ve UVB ışınları cildin daha erken yaşlanmasına, ciltte leke oluşmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden güneşli veya güneşsiz demeden her havada SPF içeren güneş kremini kullanmalısın.

5. Fast food’u ne kadar seviyor olursak olalım uzak durmalısın!

Bizi şu hayatta hamburger ve pizza kadar mutlu edebilen sayılı şey vardır. Ancak bizi ne kadar mutlu ediyor olsa olsunlar cildimize bir o kadar kötü geliyorlar. Aşırı yağlı, şekerli veya işlenmiş gıdalardan uzak durmanı önermemizin sebebi bu. Sivilce ve siyah noktaların senden uzak durmasını istiyorsan fast food yememelisin.

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6. Düzensiz cilt bakım rutini kabul edilemez!

Oluşturacağın doğru bir cilt bakım rutini aslında tüm sorularının çözümü olabilir. Sadece aklına estiğinde yaptığın bir cilt bakımı asla işine yaramayacaktır. Sadece sıkıldığın bir akşam yerine her akşam cilt bakımını eksiksiz bir şekilde tamamlamanı öneririz.

7. Yüzünü sürekli ellemek… İşte bunu yapmamalısın!

Gün içinde sayısız yere dokunuyoruz. Bu yerlerden biri de tabii ki yüzümüz. Ama yüzümüze her dokunduğumuzda ellerimizdeki bakterileri yüzümüze bulaştırdığımızdan haberimiz yok. Bunu çok yapıyorsan “Bende neden sivilce çıkıyor?” diye sormak da gereksiz olacaktır.

8. Ne olursa olsun makyajla uyunmaz!

Makyaj yapıp ayna karşısında en güzel halimizle boy göstermek kadar keyifli bir şey olmayabilir. Ama bu olayı keyifsiz bir hale dönüştürmek çok basit. Nasıl mı? Makyajı silmeden uyuyarak! Şartlar ne olursa olsun o makyaj yüzden temizlenmeli! Yoksa gözenekler tıkanır, cilt yeterince nefes alamaz. Sonra hoş geldin yeni sivilceler!

9. Kaynar suyla duş alanları da uyarmış olalım!

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Çok sıcak su ile duş almak kimimize çok iyi hissettirse de aslında hem cilde hem de saçlara oldukça zarar veriyor. Eğer sen de uzun süren sıcak sulu duşları seviyorsan bir durup düşünmeni öneririz. Çünkü bunı yaptığında doğal yağ dengesini bozuyorsun, hassasiyete sebep olabiliyorsun.

10. “Kahve olmadan uyanamam” bahanesine de son!

Birçoğumuz güne en dinç şekilde başlamak için kahveye ihtiyaç duyuyoruz. Aslında bunu yapmak cildimizin nem kaybetmesine ve kırışıklıkların artmasına yol açabiliyor. Kafeini hayatından tamamen çıkar demiyoruz ama kahve içme işine bir sınırlandırma getirmelisin.

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