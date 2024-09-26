Şehir Hayatı, İş Stresi… Cildini Korumak İçin Uzak Durman Gereken 10 Şey
Şehir Hayatı, İş Stresi… Cildini Korumak İçin Uzak Durman Gereken 10 Şey
Cilt sağlığımız o kadar hassas bir yapıya sahip ki, onu korumak için dikkat etmemiz gereken tonla şey bulunuyor. Bu içeriğimizde cildini korumak için dikkat etmen gereken şeylere değindik…
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1. Sigara dumanının olumsuz etkisini hafife alma!
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2. Yetersiz uyku birçok kötü şeye yol açıyor!
3. Her şeyin en büyük suçlusu tabii ki stres!
4. Güneşin zararlı ışınları büyük tehlike!
5. Fast food’u ne kadar seviyor olursak olalım uzak durmalısın!
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