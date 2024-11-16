Seçtiğin Renklere Göre Mutlaka Bilmen Gereken Cilt Bakım Sırrını Veriyoruz!

Cildin doğal dengesini korumak için yüzünü havlu ile kurutmak yerine doğal olarak kurumasını bekleyebilirsin. Bu yöntem cildin üzerindeki nemin daha iyi emilmesini sağlar ve kurutucu etkileri azaltır. Ayrıca havlu kullanımı sırasında bakterilerin cilde geçişini önlemek için bu adımı dikkate almak önemlidir.