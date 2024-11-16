Seçtiğin Renklere Göre Mutlaka Bilmen Gereken Cilt Bakım Sırrını Veriyoruz!
Seçtiğin Renklere Göre Mutlaka Bilmen Gereken Cilt Bakım Sırrını Veriyoruz!
Sana vereceğimiz görsellerden hangisini seçersen seç, sana bilmen gereken önemli bir cilt bakım sırrını vereceğiz. Bakalım bilmen gereken şey neymiş?
Not: Testimiz eğlence amaçlıdır. Lütfen doğru bilgi edinmek için dermatoloğuna danışmayı unutma.
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Başlıyoruz! Bir gün batımı rengi seçer misin?
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Seçim yapmakta zorlanabilirsin ama şu renkli dekorasyonlardan beğendiğini seçer misin?
Gardırobunda şu renklerden hangisinin ağırlıklı olmasını istiyorsun?
Sarı rengin hakim olduğu bu görsellerden hangisini en çok beğendin?
Mutlu olduğunda etrafına bir renk saçtığını düşün. Bu hangi renk olurdu?
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