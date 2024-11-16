onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Seçtiğin Renklere Göre Mutlaka Bilmen Gereken Cilt Bakım Sırrını Veriyoruz!

etiket Seçtiğin Renklere Göre Mutlaka Bilmen Gereken Cilt Bakım Sırrını Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.11.2024 - 18:01

Sana vereceğimiz görsellerden hangisini seçersen seç, sana bilmen gereken önemli bir cilt bakım sırrını vereceğiz. Bakalım bilmen gereken şey neymiş?

Not: Testimiz eğlence amaçlıdır. Lütfen doğru bilgi edinmek için dermatoloğuna danışmayı unutma.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlıyoruz! Bir gün batımı rengi seçer misin?

Seçim yapmakta zorlanabilirsin ama şu renkli dekorasyonlardan beğendiğini seçer misin?

Gardırobunda şu renklerden hangisinin ağırlıklı olmasını istiyorsun?

Sarı rengin hakim olduğu bu görsellerden hangisini en çok beğendin?

Mutlu olduğunda etrafına bir renk saçtığını düşün. Bu hangi renk olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Nefes kaynağımız olan bu ormanlardan hangisinin rengi hoşuna gitti diye sorsak?

Gittiğin bir kafenin menüsüne baktığında renkli içecekler gördün diyelim. İlk hangisi dikkatini çekerdi?

Son sorudayız! Denizin hangi renk tonu çok hoşuna gitti?

Yüzünü havlu ile kurutmak yerine kendi kendine kurumasını bekleyebilirsin!

Yüzünü havlu ile kurutmak yerine kendi kendine kurumasını bekleyebilirsin!

Cildin doğal dengesini korumak için yüzünü havlu ile kurutmak yerine doğal olarak kurumasını bekleyebilirsin. Bu yöntem cildin üzerindeki nemin daha iyi emilmesini sağlar ve kurutucu etkileri azaltır. Ayrıca havlu kullanımı sırasında bakterilerin cilde geçişini önlemek için bu adımı dikkate almak önemlidir.

Bulutlu günlerde bile güneş kremini kullanmayı ihmal etme!

Bulutlu günlerde bile güneş kremini kullanmayı ihmal etme!

Güneşin zararlı UV ışınları, bulutlu günlerde bile cildin üzerinde etki gösterebilir. Bu nedenle her gün güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemelisin. Geniş spektrumlu bir güneş koruyucu, cildini hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyarak erken yaşlanmayı ve cilt kanseri riskini azaltır. Gün boyunca güneş koruyucu uygulamak cildinin sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir.

Cilt bakım ürünlerini boynunda yukarı doğru sürmeyi deneyebilirsin!

Cilt bakım ürünlerini boynunda yukarı doğru sürmeyi deneyebilirsin!

Cilt bakım ürünlerini uygularken ürünleri direkt sürmek yerine aşağıdan yukarıya doğru hareketler ile uygulayabilirsin. Çünkü cildimiz elastik bir yapıdadır, aşağı doğru sürersen ilerleyen dönemlerde cildinde sarkmalar meydana gelebilir. Bu yüzden aşağıdan yukarıya doğru sürmek, cildinde oluşabilecek sarkmaları en aza indirebilir.

category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın