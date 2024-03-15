Sarı-Lacivertli Taraftarların Korktuğu Başına Geldi: Ali Koç Totemi Bozdu Fenerbahçe Kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Totem yaptığı için bu sezon hiç iç saha maçlarında yer almayan Başkan Ali Koç, ilk kez bir maçı yerinden takip etti. Koç, karşılaşma öncesinde 'Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.