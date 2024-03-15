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Sarı-Lacivertli Taraftarların Korktuğu Başına Geldi: Ali Koç Totemi Bozdu Fenerbahçe Kaybetti

Sarı-Lacivertli Taraftarların Korktuğu Başına Geldi: Ali Koç Totemi Bozdu Fenerbahçe Kaybetti

Fenerbahçe
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
15.03.2024 - 10:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Totem yaptığı için bu sezon hiç iç saha maçlarında yer almayan Başkan Ali Koç, ilk kez bir maçı yerinden takip etti. Koç, karşılaşma öncesinde 'Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.

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Geçtiğimiz hafta Belçika deplasmanından 3-0'lık avantajlı bir skorla eve dönen temsilcimiz, Kadıköy'deki maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta Belçika deplasmanından 3-0'lık avantajlı bir skorla eve dönen temsilcimiz, Kadıköy'deki maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Rasmussen'in golüne engel olamasa da toplam 3-1'lik sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Rasmussen'in golüne engel olamasa da toplam 3-1'lik sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
media.fenerbahce.org

Başkan Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in karşılaşmaya konuk olmasıyla bu sezon ilk kez stadyumdaki yerini aldı.

Başkan Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in karşılaşmaya konuk olmasıyla bu sezon ilk kez stadyumdaki yerini aldı.
media.fenerbahce.org

Koç, önceki açıklamalarında totem yaptığı için maçları yerinden izlemediğini ifade etmiş ancak Ceferin'in İstanbul'a gelmesi sebebiyle bu karşılaşmada tribünde olacağını söylemişti.

Koç, önceki açıklamalarında totem yaptığı için maçları yerinden izlemediğini ifade etmiş ancak Ceferin'in İstanbul'a gelmesi sebebiyle bu karşılaşmada tribünde olacağını söylemişti.

Alınan mağlubiyet sonrası Koç, sosyal medyanın diline düştü 👇

Alınan mağlubiyet sonrası Koç, sosyal medyanın diline düştü 👇
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