Sarı-Lacivertli Taraftarların Korktuğu Başına Geldi: Ali Koç Totemi Bozdu Fenerbahçe Kaybetti
Sarı-Lacivertli Taraftarların Korktuğu Başına Geldi: Ali Koç Totemi Bozdu Fenerbahçe Kaybetti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup oldu. Totem yaptığı için bu sezon hiç iç saha maçlarında yer almayan Başkan Ali Koç, ilk kez bir maçı yerinden takip etti. Koç, karşılaşma öncesinde 'Ben de maça gideceğim. Fenerbahçe'ye bir zorluk daha çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.
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Geçtiğimiz hafta Belçika deplasmanından 3-0'lık avantajlı bir skorla eve dönen temsilcimiz, Kadıköy'deki maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Rasmussen'in golüne engel olamasa da toplam 3-1'lik sonuçla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Başkan Ali Koç, UEFA Başkanı Ceferin'in karşılaşmaya konuk olmasıyla bu sezon ilk kez stadyumdaki yerini aldı.
Koç, önceki açıklamalarında totem yaptığı için maçları yerinden izlemediğini ifade etmiş ancak Ceferin'in İstanbul'a gelmesi sebebiyle bu karşılaşmada tribünde olacağını söylemişti.
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