Sapanca Gölü Bungalov Ev ve Otel Fiyatları! Göl Kenarında Unutulmaz Bir Tatil İçin Konaklama Rehberi

Sapanca Gölüne iki dakikalık yürüme mesafesinde olan Ogün Bungalov, sessiz bahçesi, özel tasarım odaları ile her odasından göl manzarasını görebilirsiniz. Ferah odaları ve geniş bahçesi ile hayvan dostu işletme sayesinde hayvan dostlarınızla tatiliniz daha iyi geçecek. Evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Vakıf Cd. No:5, 54600 Sapanca/Sakarya

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Ziyaretçi Yorumu: 1 Gün konakladık.Sapanca Tren Garı’na yürüyerek yaklaşık 15 dakikada ulaşılabiliyor, biz de bu şekilde geldik ve oldukça kolay oldu. Otele akşam saatlerinde giriş yaptık; bahçe çok aydınlık değildi ancak kış mevsiminde bunun çok da gerekli bir detay olmadığını düşünüyorum, çünkü zaten dışarıda oturulacak bir hava yoktu. Konaklamamız oldukça sessiz ve sakindi. Oda gayet temizdi ve televizyonda Netflix olduğu için film izleme şansımız da oldu. Isıtma konusunda hiçbir problem yaşamadık, oda oldukça sıcaktı ve bu konuda çok rahat ettik. Ayrıca sahile de gerçekten çok yakın, bu kadar kısa mesafede olmasını beklemiyordum. İşletme sahibi Ogün Bey ilgili ve samimi biriydi. Fiyatı da birçok işletmeye kıyasla oldukça makul. Konumu, ortamı ve fiyat-performans dengesiyle kesinlikle tekrar severek gideceğim bir yer.