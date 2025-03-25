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Sapanca Gölü Bungalov Ev ve Otel Fiyatları! Göl Kenarında Unutulmaz Bir Tatil İçin Konaklama Rehberi

Sapanca Gölü Bungalov Ev ve Otel Fiyatları! Göl Kenarında Unutulmaz Bir Tatil İçin Konaklama Rehberi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.03.2025 - 15:36

Sakarya’nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Sapanca, göl kenarında tatil yapmak isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle Sapanca Gölü çevresindeki oteller ve bungalov evler, hem manzaralarıyla hem de doğayla iç içe yapılarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu kaçamağı planlayanlardan bayram tatili için yer arayanlara kadar herkesin radarında Sapanca var. Peki, Sapanca Gölü otel fiyatları ne kadar? Göl manzaralı bungalov evlerde konaklama ücretleri hangi aralıkta değişiyor? Sapanca’da hem romantik hem de aile tatiline uygun birçok farklı otel seçeneği bulunuyor.

İşte Sapanca Gölü kenarında konaklayabileceğiniz en güzel bungalov evler ve oteller...

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Lale Boutique Hotel

Lale Boutique Hotel

Lale Hotel, Sapanca Gölü'nün hemen kıyısında bulunuyor. 5000 metrekarelik bir alanda bulunan otelin 80 yatak kapasitesi var. Bu odalar içinde göl, bahçe manzaralı ve jakuzili suit odalar bulunmakta. Sadece tatil değil aynı zamanda iş toplantılarınız için 100 kişilik 140 metrekare toplantı salonu ile hizmet vermekte. Sapanca Gölü'nde size özel tekne turları düzenleyen Lale Hotel'de yılın 12 ayı açık sıcak havuz da bulunuyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Özkum Cd. No:17, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: laleotel

Ziyaretçi Yorumu: Kahvaltı, konum ve personel kaldığım unutulmaz bir deneyim yaşattı. Gölde yüzdük ve çok keyifliydi. Ayrıca klima oldukça iyi çalışıyor ve bu yaz günlerinde bizim için çok önemliydi.

Şenler Butik Otel

Şenler Butik Otel

19 adet odası, 3000 m yürüyüş ve bisiklet parkuru bulunan Şenler Otel doğanın ve mavinin bir araya geldiği Sapanca Gölünün kıyısında bulunuyor. İster bisiklet turları yapın isterseniz yüzme ve piknik alanları bulunan sahilinde keyifli anlar yaşayın. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Göl, Şenbayrak Sk. No:4, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: sapancasenlerbutikotell

Ziyaretçi Yorumu: Burası harika bir yer. Personel her zaman yardımcı oluyor, sizi evinizde gibi hissettiriyorlar ve otel temiz. Ayrıca, tipik Türk tarzı ile gerçekten iyi bir kahvaltı sunuyorlar. Tren istasyonu karşısında, bu yüzden de iyi bir konuma sahipler.

Cottage Sapanca Bungalov

Cottage Sapanca Bungalov

Otel ve pansiyon değil kendinize ait bir ev istiyorsanız Cottage Sapanca Bungalov aradığınız yer olabilir. Sapanca’nın göbeğinde, 2 odalı, açık mutfak, salon, ön ve arka verandası ve üst katında şirin bir balkonu bulunmaktadır. Ayrıca müstakil havuzlu, kendine ait korunaklı şirin bir bahçesiyle ihtiyacınızı karşılayacak her türlü donanıma sahip keyifli bir ev. Evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Öğretmen Sk. No:13, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: cottagesapanca

Ziyaretçi Yorumu: 3 klima da aktif çalışıyordu. Havuz temizdi. Çamaşır makinesi yok bulaşık makinesi var. Fırın var. Çay makinesi ve filtre kahve makinesi var. Espresso makinesi de vardı ama bozuktu. Televizyon ve dijitürk var. Modem var fakat sürekli kesiliyor. Vodafone da çok çekmiyordu. Çoğunlukla internetsiz kaldık. 2 de büyük mangal vardı. Burçin bey ilgili bir insan güven veriyor tavsiye ederim.

Sapanca Ogün Bungalov

Sapanca Ogün Bungalov

Sapanca Gölüne iki dakikalık yürüme mesafesinde olan Ogün Bungalov, sessiz bahçesi, özel tasarım odaları ile her odasından göl manzarasını görebilirsiniz. Ferah odaları ve geniş bahçesi ile hayvan dostu işletme sayesinde hayvan dostlarınızla tatiliniz daha iyi geçecek. Evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Vakıf Cd. No:5, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: 1 Gün konakladık.Sapanca Tren Garı’na yürüyerek yaklaşık 15 dakikada ulaşılabiliyor, biz de bu şekilde geldik ve oldukça kolay oldu. Otele akşam saatlerinde giriş yaptık; bahçe çok aydınlık değildi ancak kış mevsiminde bunun çok da gerekli bir detay olmadığını düşünüyorum, çünkü zaten dışarıda oturulacak bir hava yoktu. Konaklamamız oldukça sessiz ve sakindi. Oda gayet temizdi ve televizyonda Netflix olduğu için film izleme şansımız da oldu. Isıtma konusunda hiçbir problem yaşamadık, oda oldukça sıcaktı ve bu konuda çok rahat ettik. Ayrıca sahile de gerçekten çok yakın, bu kadar kısa mesafede olmasını beklemiyordum. İşletme sahibi Ogün Bey ilgili ve samimi biriydi. Fiyatı da birçok işletmeye kıyasla oldukça makul. Konumu, ortamı ve fiyat-performans dengesiyle kesinlikle tekrar severek gideceğim bir yer.

Richmond Nua Wellness-Spa

Richmond Nua Wellness-Spa

20 Suite, 14 Deluxe, 97 Superior odasıyla 2005 yılından beri hizmet veren Richmond Nua, sadece konaklama değil aynı zamanda Türkiye’de ilk ve tek destinasyon Spa merkezi. Bütün yorgunluğunuzu Sapanca Gölünün manzarası ve huzuru ile alacak. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Sahil Yolu Mevkii, Vakıf Caddesi, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: richmondnua

Ziyaretçi Yorumu: Burası zaten kendi ününe sahip. Tesisler ve personel çok iyi. Bir aile grubu olarak gittik ve herkes fazlasıyla mutluydu. Fiyatlar düşük değil ama bence makul. Ve eğer herhangi bir konuda sorun yaşarsanız, personel çok yardımsever ve yapıcı. Umarım bu yer yönünü korur ve hatta daha da gelişir.

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Boheme Bungalov Sapanca

Boheme Bungalov Sapanca

Tamamen size ait, her şeyden uzakta sessiz ve sakin bir tatili kim istemez? Sizde jakuzinizde tamamen rahatlamak ve Sapanca Gölü manzaralı bir tatil istiyorsanız Boheme Bungalov Sapanca beklentilerinizi karşılayacaktır. İster havuzunda keyifle yüzün ister jakuzide gevşeyin, seçim sizin. Evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Lokmanlar Cd. No:11, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: bohemebungalowsapanca

Ziyaretçi Yorumu: Aile ve gezginler için en iyi küçük ev. Kahvaltı daha iyi olabilirdi. Jakuzi ve havuz çok keyifli. Geceleri mangal yapabileceğiniz bir barbekü var. Merkeze ulaşım çok kolay. Evler göle bakıyor ama en üst kattan. Genel olarak 1-2 günlük tatiller için ideal bir yer.

Villa Sapanca Butik Konukevi

Villa Sapanca Butik Konukevi

Otelde değil evimizde, müşteri değil misafirimiz olun” diyen işletme Sapanca’nın tam ortasında. Gölde kano, ya da göl çevresinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra yorgunluğunuzu ister evinizin havuzunda ya da jakuzide atabilirsiniz. Sizde otel değil ev arıyorum diyorsanız evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Seymen Sk. No:3, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: villa_sapanca_sari_ev

Ziyaretçi Yorumu: Batuhan bey ve eşini mutlaka tanımanız lazım.. Harika insanlar.. güler yüzlü, sıcak ve kendi eviniz gibi hissettiriyorlar. Tertemiz,evde aradığınız herşey var. Havlular, yastıklar, çarşaflar pırıl pırıl. Havuz sıcacık,3 aileyi bile çok rahat kaldırır.. tesekkurler güzel aile.. sizi tanıdığıma çok mutlu oldum.Tekrar mutlaka gideceğim.. ve sizi kendi evinizde,ben ağırlayacağım.

Alcedo Bungalov

Alcedo Bungalov

Sapanca Gölüne yakın, şehirden izole olan işletmede 1 adet thiny house, 2 adet bungalov bulunmakta. Thiny house ve bungalovların kendilerine ait müstakil bahçeleri bulunuyor. Ateş kovası, barbekü ve ekipmanları, salıncak ve çardaklı oturma alanı her evin bahçesine özel bulunmakta. Evin diğer özellikleri hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Lokmanlar Cd. No:19, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: alcedobungalov

Ziyaretçi Yorumu: Güzel konum ve harika hizmet, burası ve hizmeti şiddetle tavsiye ederim. Konumu Sapancas turistik bölgesine yürüme mesafesinde Airbnb'de rastladığım için memnunum.

Sapanca Woodenlife Bungalov

Sapanca Woodenlife Bungalov

Özel günleriniz ya da tatiliniz için Sapanca Gölünü düşünenler için Sapanca Woodenlife aradığınız yer olabilir. Rahat odaları, özel jakuzi ve havuzuyla hizmet veren işletmenin evleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Sahil Cd. No:54, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: sapancawoodenlifebungalows

Ziyaretçi Yorumu: İlk bungalov tatilimizdi ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası biz ısıtmalı havuzu olan bungalovu tercih ettik ve gittiğimiz günden itibaren günde 8/9 defa havuza girdik ayrıca yağmurlu havada bile kullandık havuzu tertemiz sadece size ait.

Sazlıgöl Bungalov Sapanca

Sazlıgöl Bungalov Sapanca

2 Deluxe Göl Manzaralı Dubleks (Jakuzili Bungalov), 1 Superior Göl Manzaralı Dubleks (Jakuzili Bungalov) bungalov evleri olan Sazlıgöl Sapanca göl kenarında olmasından mıdır bilinmez ama en çok tercih edilen mekanlardan. Sabah kahvaltısından etkinliklere kadar ev hakkında daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi, Kamelya Sokak No:18, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: sazligolbungalov

Ziyaretçi Yorumu: Son derece ilgi vardı. Havuz çok güzel ve sıcaktı. Hiç bir talebimiz karşılıksız kalmadı. Jakuzi, ev, havuz, banyo, yatak vb. Gayet temiz idi. Pırıl pırıl delikanlılar. Kahvaltı çeşit ve miktar olarak gayet yeterli ve iyi idi. Baharda da zevkli olur o nedenle tekrar gideceğim. İç huzuru ve nefes arıyorsanız adres burası. Yerden ısıtma ve klima da hiç bir problem yoktu ve gayet sıcaktı. Gece klimayı kapattık. Son derece keyifliydi.. Tavsiye ederim.

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Sapanca Kıyı Bungalov Cafe

Sapanca Kıyı Bungalov Cafe

Sapanca Gölünün hemen kıyısında bulunan Kıyı Bungalova gelenlerin çevresine önerdiği bir işletme. Güler yüzlü personeli, hizmet ve kahvaltısıyla bir gelenin tekrar geliyor. Bungalov ev konusunda çok seçeneği bulunan işletmeye ait evler hakkında daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın.

Adres: Kırkpınar Soğuksu, Melih Kibar Sahil Yolu Cd. no:50, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: sapancakiyibungalovcafe

Ziyaretçi Yorumu: Harika bir deneyimdi. Lezzetli yemek ve servis çok iyiydi. Odalar çok temizdi. Manzara sizi rahatlatıyor. Resepsiyondaki bayan güler yüzlü ve yardımseverdi.

Sapanca Lakers Bungalov

Sapanca Lakers Bungalov

Yazın havuz keyfi, kışın şöminesiyle kalplerinizi de ısıtacak Sapanca Lakers 7/24 resepsiyon ve güvenlik ile rahat bir tatil sizi bekliyor. Doğanın içinde 500 m2 müstakil ve izole alan, jakuzi, şömine, 5 kişiye kadar konaklama kapasitesi, ateş çukuru, barbekü keyfi, ücretsiz WiFi, Neflix, Exxen, ücretsiz otopark, sınırsız çay ve kahve hizmeti bulunan işletmenin evleri hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın.

Adres: Rüstempasa, Bereket sk no 3/1, 54600 Sapanca/Sakarya

Konum için tıklayın.

Instagram: sapancalakersbungalov

Ziyaretçi Yorumu: 2 gün önce geldim. Sahibinin iletişimi ve sürekli ulaşılabilir olması çok güzeldi. Her zaman ihtiyacımızın olup olunmadığı soruldu. Sobayı yakmakta her gün destek sağladılar. Bir çok yerde ücretli olan odun desteği burada tamamen ücretsiz sağlandı. Üstelik kahvaltısı mükemmeldi. Bungalovun temizliği ve dizaynı harika. Ve bungalovumuz hep sıcacıktı. Daha önce gitmiş olduğum yerlerden daha kaliteli bir yer.

Sapanca Göldibi Suit Bungalov

Sapanca Göldibi Suit Bungalov

Sapanca Gölünün hemen yanında bulunan işletme, bungalov ev konusunda çok seçenekli. Ortak havuzu bulunan Göldibi evlerinde her evin kendine özel bahçesi bulunuyor. Göl manzarasına karşı jakuzi keyfi de yapabilir ya da Sapanca Gölü etrafında aktiviteler yapabilirsiniz. Evler hakkında daha detaylı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın.

Adres: Rüstempaşa Mah. Sahil Cad. Hayruş Sk, No 15, 54600 Sapanca/Sakarya

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Instagram: sapancagoldibisuitbungalov

Ziyaretçi Yorumu: Odalar temiz konforlu. Dışarıdan biraz kolay ses alması haricinde sorun yok. Isıtma klima ile yeterli ve sorunsuz. Bebekli aileler kısın klima havayı kuruttuğundan jakuzi ile nem sağlayabilir. Araç otoparkı odanın yakınında.Personel güleryüzlü. Restoran güzel lezzetli yemekleri ve fiyat performans olarak güzel. Konaklamada Aileler yoğunlukta ve ortam huzurlu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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