Sanki Doğurmamış da Kendini Klonlamış: İlkin Aydın'ın Annesinin Kızına Olan Benzerliği Hayrete Düşürdü

Filenin Sultanları'nın biricik 'İlkintoş'u olan, Galatasaray Daikin'de sorumluluk alarak takımın ayakta kalmasındaki en önemli faktör olan İlkin Aydın, birçok 'Sultan' gibi birçok detayıyla merak konusu. TikTok'ta viral olan bir paylaşım ise hayretlere düşürecek cinsten!