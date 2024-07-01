Sanki Doğurmamış da Kendini Klonlamış: İlkin Aydın'ın Annesinin Kızına Olan Benzerliği Hayrete Düşürdü
Sanki Doğurmamış da Kendini Klonlamış: İlkin Aydın'ın Annesinin Kızına Olan Benzerliği Hayrete Düşürdü
Filenin Sultanları'nın biricik 'İlkintoş'u olan, Galatasaray Daikin'de sorumluluk alarak takımın ayakta kalmasındaki en önemli faktör olan İlkin Aydın, birçok 'Sultan' gibi birçok detayıyla merak konusu. TikTok'ta viral olan bir paylaşım ise hayretlere düşürecek cinsten!
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Videoda İlkin'in 2024 yılındaki halini görüyoruz. Ama elbette hepsi bu kadarla sınırlı değil. Bir kişiyi daha görüyoruz, o da 1990'lardan kopup geliyor.
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Bu kişi İlkin Aydın'ın annesinden başkası değil elbette! Fotoğrafa 1 saniye bakmanız bile İlkin'le arasındaki benzerliği fark etmeniz için yeterli.
Biricik İlkintoş'umuz annesine öylesine çok benziyor ki şaşırmamak imkânsız... TikTok'a gelen yorumlarda da bu benzerliğe dikkat çekilmiş durumda.
İşte o yorumlardan bazıları:
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