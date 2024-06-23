Sana Özel Bir Güneş Kremi Öneriyoruz!
Sana Özel Bir Güneş Kremi Öneriyoruz!
Cildimizin sağlığını ve gençliğini korumak için güneşten koruyucu bakımın önemini biliyoruz. Bu test sana en uygun güneş kremi seçimi için ilk adımı atmana yardımcı olacak. 👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Cildinin en büyük sorunu nedir?
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2. Peki, nasıl bir cilt tipine sahipsin?
3. Daha önce sivilce tedavisi gördün mü?
4. Cildini ne sıklıkla nemlendiriyorsun?
5. Yüzüne her gün güneş kremi kullanıyor musun?
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