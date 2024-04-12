Samsun’da İlginç Kaza: Freni Patlayan Araç Evin İçine Girdi
Samsun’da İlginç Kaza: Freni Patlayan Araç Evin İçine Girdi
Samsun’da rampadan inerken fren aksamlarında arıza yaşanan araç, bahçe duvarını yıktıktan sonra bir evin içine girerek durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
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Kaza Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 308. Sokak'ta meydana geldi.
SamsunHaber isimli yerel sitenin haberine göre; freni rampa aşağı inerken freni patlayan araç bahçe duvarını yıkarak evin içine girdi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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