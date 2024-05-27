Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Ancelotti'den Arda Güler Kararı: "Neredeyse Yüzde 100'le Oynadı"
Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Ancelotti'den Arda Güler Kararı: "Neredeyse Yüzde 100'le Oynadı"
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler'le ilgili önemli mesajlar verdi. Ancelotti, Arda Güler'in maçta önemli opsiyonlardan biri olacağını ve kullanabileceğini söyledi.
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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da konuştu.
Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.
Carlo Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu Arda Güler ise "Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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