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Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Ancelotti'den Arda Güler Kararı: "Neredeyse Yüzde 100'le Oynadı"

Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Ancelotti'den Arda Güler Kararı: "Neredeyse Yüzde 100'le Oynadı"

arda güler Carlo Ancelotti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.05.2024 - 19:44 Son Güncelleme: 27.05.2024 - 19:45

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında Arda Güler'le ilgili önemli mesajlar verdi. Ancelotti, Arda Güler'in maçta önemli opsiyonlardan biri olacağını ve kullanabileceğini söyledi. 

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran'da Almanya'nın Borussia Dortmund takımına karşı final maçına çıkacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da konuştu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç için düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Arda Güler hakkında da konuştu.

Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.

Ancelotti, maç içindeki duruma göre kullanacağı futbolculardan birinin Arda Güler olabileceğini söyledi.

Carlo Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti, "Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak kariyerinde 6. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan ve bu zamana kadar 4 kez bu kupayı kazanan İtalyan teknik adam, ayrıca şunları söyledi: 

'Her finalde aynı heyecanı taşıyoruz. Hevesim hiçbir zaman azalmadı. Takımım da bana çok büyük güven veriyor.' 

Milli futbolcu Arda Güler ise "Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Arda Güler ise "Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu bu sezon Madrid forması ile çıktığı 440 dakikada 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Peki sizce Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler sahada olacak mı? Hadi buyrun yorumlara bekliyoruz 👇

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