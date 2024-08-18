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Sahaya Giren Ali Koç'un Hak Mahrumiyeti Cezası Var mıydı? Yönetim Kurulu Üyesi İddialara Cevap Verdi

Sahaya Giren Ali Koç'un Hak Mahrumiyeti Cezası Var mıydı? Yönetim Kurulu Üyesi İddialara Cevap Verdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
18.08.2024 - 13:12

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, Göztepe maçında sahaya giren Başkan Ali Koç hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Gündeme gelen haberlerde Koç'un hak mahrumiyeti cezasının var olduğu ifade edilmişti.

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Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibin görevlisi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a saldırıda bulunmuştu.

Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibin görevlisi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a saldırıda bulunmuştu.

Yaşananlar sonrası Ali Koç'un cezasına rağmen stadyuma girdiği ve kuralları ihlal ettiği iddia edilmişti.

Yaşananlar sonrası Ali Koç'un cezasına rağmen stadyuma girdiği ve kuralları ihlal ettiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara yanıt verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara yanıt verdi.

'Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır.

GERÇEK ŞUDUR Kİ; Futbol Disiplin Talimatı 97/4’e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir.

İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir.

Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur.'

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