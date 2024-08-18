Sahaya Giren Ali Koç'un Hak Mahrumiyeti Cezası Var mıydı? Yönetim Kurulu Üyesi İddialara Cevap Verdi
Sahaya Giren Ali Koç'un Hak Mahrumiyeti Cezası Var mıydı? Yönetim Kurulu Üyesi İddialara Cevap Verdi
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, Göztepe maçında sahaya giren Başkan Ali Koç hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Gündeme gelen haberlerde Koç'un hak mahrumiyeti cezasının var olduğu ifade edilmişti.
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Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın ikinci yarısında ev sahibi ekibin görevlisi sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a saldırıda bulunmuştu.
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Yaşananlar sonrası Ali Koç'un cezasına rağmen stadyuma girdiği ve kuralları ihlal ettiği iddia edilmişti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ali Alper Alpoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddialara yanıt verdi.
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