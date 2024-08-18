Sahaya Giren Ali Koç'un Hak Mahrumiyeti Cezası Var mıydı? Yönetim Kurulu Üyesi İddialara Cevap Verdi

'Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır.

GERÇEK ŞUDUR Kİ; Futbol Disiplin Talimatı 97/4’e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir.

İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir.

Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur.'