Sadece Cilt Bakımını Doğru Uygulayanlar Bu Testte 10/10 Yapabilecek!
Sadece Cilt Bakımını Doğru Uygulayanlar Bu Testte 10/10 Yapabilecek!
Cilt bakımını doğru uygulamak, hem sağlıklı bir cilt için hem de kendine olan güvenini artırmak için önemli. Peki, cilt bakımında ne kadar bilgili olduğunu öğrenmek ister misin? Bu teste katıl ve kendini dene! 👇
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1. Öncelikle cilt bakımında tonik kullanmanın ana amacı nedir?
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2. Söyle bakalım, cilt bakımında serum kullanmanın amacı ne?
3. Peki, hangi sıklıkla peeling yapılmalı?
4. Cilt temizleyici ürünler ne zaman kullanılmalıdır?
5. Sence güneş kremi kullanımı nasıl olmalı?
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