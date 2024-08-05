Sadece 5 Dakikanı Alacak Bir Cilt Bakım Rutini İçin 13 Öneri
Sadece 5 Dakikanı Alacak Bir Cilt Bakım Rutini İçin 13 Öneri
Bakım rutinleri uzun diye bir türlü uygulayamıyorsan o zaman bu kısa bakım rutini tam senlik! Günde toplam 5 dakikanı alacak sabah ve akşam bakım rutinine birlikte bakalım mı?
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Cilt bakımına önce sabah rutiniyle başlıyoruz.
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1. Önce tabii ki yüzümüzü temizleyerek başlıyoruz.
2. İkinci adım ise tonik uygulamak.
3. Sıra geldi yüz spreyini uygulamaya...
4. Serumsuz bir cilt bakım rutini düşülemez herhalde...
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5. Sırada göz kremi uygulaması var.
6. Tabii ki yüz spreyi ile yetinmiyoruz ve nemlendirme adımı uyguluyoruz.
7. Güneş kremi uygulamasını asla atlamıyoruz.
Sabah rutinimiz bitti, şimdi sırada akşam rutini var.
8. Akşam rutininde ilk yapman gereken makyajını temizlemen.
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