Sadece 5 Dakikanı Alacak Bir Cilt Bakım Rutini İçin 13 Öneri

Yüz temizliği, tüm cilt bakım rutinlerinin temeli. Sen de güzel bir bakım yapmak istiyorsan ilk yapman gereken yüzünü temizlemek. Yüz temizliği için cildine uygun bir temizleyici almalısın ve 30 saniye boyunca cildini bu temizleyiciyle yıkayarak biriken kirlerden arındırmalısın.