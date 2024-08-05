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Sadece 5 Dakikanı Alacak Bir Cilt Bakım Rutini İçin 13 Öneri

etiket Sadece 5 Dakikanı Alacak Bir Cilt Bakım Rutini İçin 13 Öneri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:02

Bakım rutinleri uzun diye bir türlü uygulayamıyorsan o zaman bu kısa bakım rutini tam senlik! Günde toplam 5 dakikanı alacak sabah ve akşam bakım rutinine birlikte bakalım mı?

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Cilt bakımına önce sabah rutiniyle başlıyoruz.

Sabah rutinimiz 2 dakika 30 saniye sürüyor. Bu rutinde neler yapıyoruz, bakalım mı?

1. Önce tabii ki yüzümüzü temizleyerek başlıyoruz.

Yüz temizliği, tüm cilt bakım rutinlerinin temeli. Sen de güzel bir bakım yapmak istiyorsan ilk yapman gereken yüzünü temizlemek. Yüz temizliği için cildine uygun bir temizleyici almalısın ve 30 saniye boyunca cildini bu temizleyiciyle yıkayarak biriken kirlerden arındırmalısın.

2. İkinci adım ise tonik uygulamak.

Tonik, yüzü yıkadıktan sonra daha derin bir temizlik yapmak için kullanılıyor. Birikmiş kirleri gözeneklerden temizleyen tonik için 20 saniye yeter! Bunun için bir pamuğa ihtiyacın var. Pamuğu toniğe döküp yüzüne uygulayarak bu adımı bitirebilirsin.

3. Sıra geldi yüz spreyini uygulamaya...

Eğer cildin kuruysa bu adımı asla atlamamalısın. Çünkü yüz spreyini nemlendirme amaçlı kullanıyoruz. Bunun için yüz spreyini 10 saniye boyunca yüzüne sıkman gerek. Bu adımı uyguladığında yüzün çok daha nemli olacak!

4. Serumsuz bir cilt bakım rutini düşülemez herhalde...

Serumlar, cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlamak için kullanılan bakım ürünleri. Cilt bakım rutinine de mutlaka serum eklemen gerek. C, E vitamini ya da hyaluronik asit içeren serumları tercih edebilirsin. Bu serumlardan seçtiğini 20 saniye boyunca yüzüne uygulaman gerek.

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5. Sırada göz kremi uygulaması var.

Göz çevresi çok ihmal edilen yerlerden. Göz çevresine uygulamak için uygun bir göz kremine ihtiyacın var. Cildine uygun aldığın göz kremini 20 saniye boyunca göz çevrene uygulaman yeter. Bu adımı uyguladığında göz çevresindeki şişlikler ve ince çizgiler azalıyor.

6. Tabii ki yüz spreyi ile yetinmiyoruz ve nemlendirme adımı uyguluyoruz.

Bir cilt bakım rutininin olmazsa olmazı ne desek herhalde herkes nemlendirme der. Nemlendirme için hafif ve hızlı emilen ve cildine uygun bir bakım ürünü bulman gerek. Cildin tipine göre aldığın nemlendiriciyi 30 saniye boyunca cildine uygulamalısın.

7. Güneş kremi uygulamasını asla atlamıyoruz.

Güneş kremi olmadan bir bakım rutini tabii ki olmaz. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremini sürmeden dışarı adım atmaman gerekiyor. 20 saniye güneş kremi uygulaman cildine çok iyi gelecek!

Sabah rutinimiz bitti, şimdi sırada akşam rutini var.

Sabah rutini gibi akşam rutini de 2 dakika 30 saniye sürüyor. 

Akşam yapacağımız bakım rutininin adımları ise şunlar:

8. Akşam rutininde ilk yapman gereken makyajını temizlemen.

Makyaj yaptıysan o zaman ilk iş makyajını temizlemen gerek. Bunun için makyaj temizleyici bir ürün kullanmalısın. Makyajını uygun şekilde bir temizleyiciyle silerek bakıma başlayabilirsin. Makyajını güzelce temizlemek için 30 saniye yeter de artar bile!

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9. Sırada yüz temizliği var.

Makyajını sildin ama yüzün için ayrı bir temizlik yapman gerek elbette. Cilt tipine uygun bir temizleyici kullanarak 30 saniye boyunca yüzünü temizlemen yeterli. Bu sayede gün boyu gözeneklerde biriken kiri kolayca temizleyebilirsin.

10. Temizlik sonrası tonik adımı var.

Sabah rutininde olduğu gibi tonik adımını da atlamıyoruz. Bunun için pamuğa döktüğün toniği 20 saniye boyunca cildine sürmen yeter. Bu sayede cildini derinlemesine temizlemiş olacaksın.

11. Serum adımını da akşam rutinine ekliyoruz elbette.

Serum seçimini cildinin ihtiyaçlarına göre yapman gerek. Vitamin veya hyaluronik asit içerikli serumları cildine uygulayarak cildinin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsin. Bunun için 20 saniye boyunca cildine serumu uygulamalısın.

12. Göz kremini de ihmal etmemek gerek.

Göz çevresinin unutulan bölgelerden olduğunu söyledik. Bu yüzden sabah ve akşam rutininde göz kremine yer vermelisin. Gece boyunca etkili bir krem sürerek gözlerine bakım yapabilirsin. 20 saniye boyunca bu uygulamayı yapman yeterli olacaktır.

13. Ve son olarak nemlendiricimizi de sürüp akşam bakım rutinimizi bitirelim...

Nemlendirici olmadan bakım rutini tamamlanmıyor. Bu yüzden akşam rutinine de nemlendirici eklemelisin. Akşam bakım rutinindeki nemlendiricinin yoğun bir nemlendirici olmasına dikkat etmen gerek. Cildini yoğun şekilde nemlendiren bir kremle bakımın sonlandırabilirsin.

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