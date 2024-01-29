Sacha Boey'in Paris'in Doğusunda Göçmen Gettosunda Başlayıp İstanbul'da Zirveye Çıkıp Münih'e Uzanan Öyküsü
Sacha Boey'in Paris'in Doğusunda Göçmen Gettosunda Başlayıp İstanbul'da Zirveye Çıkıp Münih'e Uzanan Öyküsü
Türkiye'nin günlerdir dilinden düşürmediği bir futbolcu Sacha Boey. Bonuslar ve diğer detaylar dışında 30 Milyon Euro'luk rekor transfer ücretiyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan genç yıldız, özellikle son iki senede yakaladığı çıkışla performansını çok yükseltti.
23 yaşındaki oyuncu, üç sene önce sadece bir milyon Euro ücretle Galatasaray'a transfer olmuştu.
Boey'in yaşamı ise önemli kırılmalarla dolu ilham verici bir hikayeyi barındırıyor.
Bakalım İstanbul aktarmalı Münih yolculuğu öncesi hangi yollardan geçmiş Sacha.
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Montreuil isimli Paris şehir merkezinin 6 km doğusunda bir banliyöde dünyaya geldi Sacha. 21. yüzyılın ilk senesinde hayata gözlerini açan Boey, aslında pek de şanslı bir çocuk olarak doğmamıştı.
Verdiği bir röportajda çocukluğunun çok zor geçtiğini, Fransa'da topluma kabul edilmekte zorluklar yaşadığını dile getiren Sacha, Rennes takımında 17 yaşında profesyonel sözleşme imzalamayı başardı.
Galatasaray, savunmanın sağında görev yapan Boey'i 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin Euro karşılığında kadrosuna dahil etti ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sacha'nın Galatasaray'daki ilk sezonu pek de iyi geçmedi. Teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuya inanıyor ve kendisine şans veriyordu ama yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı.
Sacha'nın Galatasaray kariyerindeki dönüm noktası, yerine transfer edilen vatandaşı Leo Dubois'nın yaşadığı sakatlık oldu.
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Bu sezonun başında Avrupa'dan gelen transfer tekliflerine rağmen takımda kalan Boey, tam anlamıyla kendisini buldu. Şampiyonlar Ligi maçlarında ortaya koyduğu başarılı mücadeleyle parlayan Fransız futbolcu, Avrupa'nın devlerinin radarına girmeyi başardı.
Sacha Boey, sadece iki sene önce kadroda düşünülmeyen ve kampa dahi götürülmeyen bir isimken, mücadele etmeyi bırakmayarak takımda kaldı. Kazandığı formayı da bir daha hiç bırakmadı.
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