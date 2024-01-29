Sacha Boey'in Paris'in Doğusunda Göçmen Gettosunda Başlayıp İstanbul'da Zirveye Çıkıp Münih'e Uzanan Öyküsü

Türkiye'nin günlerdir dilinden düşürmediği bir futbolcu Sacha Boey. Bonuslar ve diğer detaylar dışında 30 Milyon Euro'luk rekor transfer ücretiyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan genç yıldız, özellikle son iki senede yakaladığı çıkışla performansını çok yükseltti.

23 yaşındaki oyuncu, üç sene önce sadece bir milyon Euro ücretle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Boey'in yaşamı ise önemli kırılmalarla dolu ilham verici bir hikayeyi barındırıyor.

Bakalım İstanbul aktarmalı Münih yolculuğu öncesi hangi yollardan geçmiş Sacha.