Saç Ekimi Başarısız Olunca Dava Açtı: Mahkeme "Ayıplı İşlem" Olarak Kabul Etti
Saç Ekimi Başarısız Olunca Dava Açtı: Mahkeme "Ayıplı İşlem" Olarak Kabul Etti
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Kocaeli'ndeki avukat Burakhan Meydan, 13 Nisan 2021'de İstanbul'da özel bir klinikte 8 saat süren bir saç ekimi operasyonu geçirdi. Yaklaşık 3 bin 600 greft saç kökü ekildi. Meydan, bir ay sonra ekimin iyi olmadığını düşündü ve kliniğe fotoğraflarını gönderdi, ancak personel zamanla saçının çıkacağını söyledi.
10 ay sonra saçında hala değişim olmayan Meydan, kliniğe tekrar başvurdu ve kan testleri sonucunda saç ekimi yapılan bölgede bir sorun olmadığı belirtildi.
Saç ekimi başarısız olan Burakhan Meydan, kliniğin teklif ettiği tekrar ekim yerine ödediği miktarın iadesini istedi. Gölcük Tüketici Hakem Heyeti, iade talebini reddetti. Meydan, bu karara itiraz ederek saç ekim merkezi hakkında dava açtı.
Saç ekim merkezi, davacı Burakhan Meydan'ın saç ekimine ilişkin onay formunu imzaladığını ve olası yan etkilerin bildirildiğini belirtti. Meydan'ın sigara kullanımına rağmen uyarıldığı ve sonrasında sigara kullanımına bağlı komplikasyonlar yaşadığı ifade edildi.
Dilekçede, Meydan'ın saç ekiminde istediği sonuca ulaşmamasının kendi kusurlu davranışından kaynaklandığı ve bu yüzden merkezi sorumlu tutamayacağı belirtildi. Merkez, davanın reddini talep etti.
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Tüketici mahkemesi, Burakhan Meydan'ın saç ekimi sonucunda yaşadığı sorunlarla ilgili bilirkişi raporu istedi. Rapor, ekim yapılan bölgede seyreklik olduğunu, istenen görünüme ulaşılamadığını ve hastayı bilgilendirme formunun eksik olduğunu belirtti.
Ayrıca, merkezin sigara kullanımının olumsuz sonuçlarına dair kanıt sunamadığı ve 'sigara kullanımına bağlı nekroz' tanımının tıpta bulunmadığı belirtildi. Rapor, durumu 'komplikasyon' yerine 'Eser sözleşmesi' olarak değerlendirdi.
Saç ekim merkezi, bilirkişi raporuna itiraz etti ve yeni bir rapor talep etti. 2023'te sunulan ek raporda, saç ekiminin istenen sonuçları vermediği ve eser sahibinin tüm mesleki şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, eserin beklenildiği gibi olmaması durumunda ayıplı eser olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.
Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, Gölcük İlçe Tüketici Hakem Heyeti'nin 2022 kararını iptal etti ve saç ekimi hizmeti ayıplı bulundu. Mahkeme, saç ekim merkezinin 8 bin lira ödeme ve yasal faizini Burakhan Meydan'a iade etmesine hükmetti.
Avukat Burakhan Meydan, kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, bu tür durumların sağlık turizmi açısından da önemli olduğunu ifade etti. Meydan, kararın, ayıplı hizmet veren kurumları çekincesiz bir şekilde hareket etmeye sevk edeceğini düşündüğünü söyledi ve vatandaşları haklarını aramaya teşvik etti.
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