Rezervlerde Gerileme 9. Haftasında, Vatandaşın Döviz Talebi Güçlü Oldu: KKM'de Düşüş Sınırlı Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 181 milyar 151,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Mart ile sona eren haftada 182 milyar 815,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 378,10 milyon dolar artarak 108 milyar 699,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 305,10 milyon dolar artarak 74 milyar 116 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 990 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 515 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 475 milyon dolar artış gösterdi.