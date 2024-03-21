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Rezervlerde Gerileme 9. Haftasında, Vatandaşın Döviz Talebi Güçlü Oldu: KKM'de Düşüş Sınırlı Oldu

Rezervlerde Gerileme 9. Haftasında, Vatandaşın Döviz Talebi Güçlü Oldu: KKM'de Düşüş Sınırlı Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 19:28

Vatandaşların döviz talebinde artış güçlü olurken, yabancılar da borsada satış yaptı. TCMB döviz rezervleri 9 haftadır azalmaya devam ederken, KKM ve katılma hesaplarında düşüş sınırlı da olsa sürdü.

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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 683,20 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 683,20 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 181 milyar 151,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 15 Mart ile sona eren haftada 182 milyar 815,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 378,10 milyon dolar artarak 108 milyar 699,30 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 305,10 milyon dolar artarak 74 milyar 116 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 990 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 515 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 475 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Mart haftasında 155,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Mart haftasında 155,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 70,1 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 1,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi.

Şirket borçlanma senetleri alımları net 1,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 15 Mart itibarıyla 2 milyar milyar 894 milyon dolar azalarak 77 milyar 785 milyon dolardan  74 milyar 891 milyon dolara indi. 

Aynı dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar arttı ve 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece toplam rezervler 130 milyar 533 milyon dolardan, 127 milyar 897 milyon dolara inmiş oldu.

Bir önceki hafta 20 milyar 845 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 223 milyon dolar azalarak 19 milyar 622 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 20 milyar 845 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 223 milyon dolar azalarak 19 milyar 622 milyon dolara indi.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sınırlı olsa da sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sınırlı olsa da sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 303,7 milyar TL'den 2 trilyon 295,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 592,6 milyar TL'den 12 trilyon 661,8 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 324 milyar TL'den 15 trilyon 541,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 595,9 milyar TL'den 1 trilyon 594,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 319,7 milyar TL'den 1 trilyon 309,7 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar ise 195,3 milyar TL'den 195,1 milyar TL'ye indi.

Veriler 15 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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