Rezervlerde Gerileme 9. Haftasında, Vatandaşın Döviz Talebi Güçlü Oldu: KKM'de Düşüş Sınırlı Oldu
Rezervlerde Gerileme 9. Haftasında, Vatandaşın Döviz Talebi Güçlü Oldu: KKM'de Düşüş Sınırlı Oldu
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Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 683,20 milyon dolar artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 15 Mart haftasında 155,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste dokuzuncu haftasında da geriledi ve geçen haftayı 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle tamamladı.
Bir önceki hafta 20 milyar 845 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 223 milyon dolar azalarak 19 milyar 622 milyon dolara indi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sınırlı olsa da sürdü.
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