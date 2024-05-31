Real Madrid - Dortmund Şampiyonlar Ligi Finali İçin Hangi Yapay Zeka Maç Sonucunu Nasıl Tahmin Ediyor?
Real Madrid - Dortmund Şampiyonlar Ligi Finali İçin Hangi Yapay Zeka Maç Sonucunu Nasıl Tahmin Ediyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında yarın oynanacak finalde belli olacak. Peki dev maç hakkında yapay zeka ne diyor?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TV8 ekranlarından yayınlanacak.
Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.
Peki heyecanla beklenen karşılaşmaya dair yapay zekanın tahmini ne yönde?
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