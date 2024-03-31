Rasim Ozan Kütahyalı: “Çok Üzgünüm ki Çok Ceberrut Dönem Geliyor, Devlet Sertleşecek”
Rasim Ozan Kütahyalı: “Çok Üzgünüm ki Çok Ceberrut Dönem Geliyor, Devlet Sertleşecek”
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, ilk seçim sonuçlarının gelmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada çok konuşuldu. Kütahyalı mesajında “Bütün DEM şehirlerine Nisan ayında kayyum gelir. Devlet sertleşecek” dedi.
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Yerel seçim oylaması sonrasında gelen ilk sonuçların ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
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