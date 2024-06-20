Puanlar Paylaşıldı: EURO 2024'ün Favorisi İngiltere Danimarka'ya Üstünlük Sağlayamadı
Puanlar Paylaşıldı: EURO 2024'ün Favorisi İngiltere Danimarka'ya Üstünlük Sağlayamadı
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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.
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Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti.
4. dakikada Morten Hjulmand’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla, C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2’ye yükseltti.
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