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Puanlar Paylaşıldı: EURO 2024'ün Favorisi İngiltere Danimarka'ya Üstünlük Sağlayamadı

Puanlar Paylaşıldı: EURO 2024'ün Favorisi İngiltere Danimarka'ya Üstünlük Sağlayamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 21:43

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Danimarka, İngiltere ile 1-1 berabere kaldı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti.

Portekizli hakem Artur Dias düdük çaldı. 18. dakikada İngiltere Harry Kane ile 1-0 öne geçti.

4. dakikada Morten Hjulmand’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

4. dakikada Morten Hjulmand’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda Danimarka eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla, C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2’ye yükseltti.

Bu sonuçla, C Grubu’nda İngiltere puanını 4’e, Danimarka ise 2’ye yükseltti.
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