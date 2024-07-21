Premier Lig Takımlarının Gözdesi Barış Alper Yılmaz: En Az 30 Milyon Euro!
Premier Lig Takımlarının Gözdesi Barış Alper Yılmaz: En Az 30 Milyon Euro!
Galatasaray ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Euro2024’te de adından söz ettirmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda. Barış Alper Yılmaz’ı isteyen kulüplerden bazılarının Manchester United, Brighton, Aston Villa ve Liverpool olduğu iddia ediliyor.
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Galatasaray'da yaptığı çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen Barış Alper Yılmaz transferin gözdesi haline geldi.
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Sezon sonu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da yıldızını parlatan genç kanat oyuncusu, şimdilerde paylaşılamıyor.
Menajeriyle birlikte Londra'ya gitmesi hakkındaki transfer haberlerini daha görünür hale getirdi.
Sarı-kırmızılı oyuncuyu; Premier Lig'den Manchester United, Brighton, Aston Villa yakından takip ederken Liverpool'un da transfer listesine girdiği öğrenildi.
Barış Alper Yılmaz'ın menajerinin Arsenal ve Tottenham yetkilileriyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği kaydedildi.
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Sabah'ın haberine göre teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon da kadroda bankosu olması beklenen milli futbolcuyu, Galatasaray tutmak istese de yönetimin, 30 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis bedeline Barış Alper'i bırakabileceği bildirildi.
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