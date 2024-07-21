Premier Lig Takımlarının Gözdesi Barış Alper Yılmaz: En Az 30 Milyon Euro!

Galatasaray ile geçirdiği başarılı sezonun ardından Euro2024’te de adından söz ettirmeyi başaran Barış Alper Yılmaz, Premier Lig takımlarının gözdesi durumunda. Barış Alper Yılmaz’ı isteyen kulüplerden bazılarının Manchester United, Brighton, Aston Villa ve Liverpool olduğu iddia ediliyor.