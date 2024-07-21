20 Milyon Euro! Galatasaray Wendel İçin Teklifini Rekor Seviyeye Çıkardı
20 Milyon Euro! Galatasaray Wendel İçin Teklifini Rekor Seviyeye Çıkardı
Süper Lig'de zaferle sona eren sezonun ardından 25. zaferini hedefleyen Galatasaray, Zenit'ten Wendel'i transfer etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Wendel için sunulan teklifi 20 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündemdeki isim Zenit'ten Wendel.
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Milliyet gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların Zenit'e yaptığı teklifi yükselttiği ve yanıt beklediği belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha için Zenit'e 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.
Öte yandan sağ bek transferi için Rennes'den Guela Doue'ye anlaşma sağlandığı ve sarı-kırmızılıların 6 milyon euro ödeme yapacağı kaydedildi.
Wendel, Zenit'in dün oynadığı Krylya Sovetov maçında 86 dakika saha kaldı.
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26 yaşındaki oyuncu, maçı 2 asistle tamamlarken Zenit sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Brezilyalı orta saha kariyerinde Sporting ve Fluminense formalarını da giydi.
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