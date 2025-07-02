Post Malone Yine Sahneden Düştü: Dinleyicisiyle Bardak Tokuşturmak İsterken Kendisini Yerde Buldu

Günümüz müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Post Malone, yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiriyor. Son yıllarda müzik listelerini alt üst eden bu yetenekli sanatçı, kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Fakat kendisi daha çok konserlerinde yaşanan olaylarla gündeme geliyor. Özellikle düşmeleriyle...

Daha önce birkaç kez sahneden düşen Post Malone son verdiği konserde yine sahneden düştü. Arizona'daki StateFarmStadium'da verdiği konserde dinleyicisiyle bardak tokuşturmak isterken kendisini yerden bulan Post Malone elbette yine dillere düştü.