Post Malone Yine Sahneden Düştü: Dinleyicisiyle Bardak Tokuşturmak İsterken Kendisini Yerde Buldu

Günümüz müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Post Malone, yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiriyor. Son yıllarda müzik listelerini alt üst eden bu yetenekli sanatçı, kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Fakat kendisi daha çok konserlerinde yaşanan olaylarla gündeme geliyor. Özellikle düşmeleriyle...
Daha önce birkaç kez sahneden düşen Post Malone son verdiği konserde yine sahneden düştü. Arizona'daki StateFarmStadium'da verdiği konserde dinleyicisiyle bardak tokuşturmak isterken kendisini yerden bulan Post Malone elbette yine dillere düştü.
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Bu düşüş kendisinin 4. düşüşü oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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