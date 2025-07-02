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Post Malone Yine Sahneden Düştü: Dinleyicisiyle Bardak Tokuşturmak İsterken Kendisini Yerde Buldu

Post Malone Yine Sahneden Düştü: Dinleyicisiyle Bardak Tokuşturmak İsterken Kendisini Yerde Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 18:16

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Günümüz müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Post Malone, yaptığı şarkılarla adından sıkça söz ettiriyor. Son yıllarda müzik listelerini alt üst eden bu yetenekli sanatçı, kendine özgü tarzı ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip. Fakat kendisi daha çok konserlerinde yaşanan olaylarla gündeme geliyor. Özellikle düşmeleriyle...

Daha önce birkaç kez sahneden düşen Post Malone son verdiği konserde yine sahneden düştü. Arizona'daki StateFarmStadium'da verdiği konserde dinleyicisiyle bardak tokuşturmak isterken kendisini yerden bulan Post Malone elbette yine dillere düştü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu düşüş kendisinin 4. düşüşü oldu.

Bu düşüş kendisinin 4. düşüşü oldu.

Hatta kendisi 2022'de St. Louis, Missouri'de verdiği konser sırasında yaşadığı düşme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç şarkıcının kaburgalarının zedelendiği öğrenildi. Bu olayın ardından vereceği Boston konseri ise iptal edildi.  Yine aynı yıl Atlanta, Georgia'da verdiği konserde de ayağı burkuldu. Fakat yaşadığı hafif sakatlığın ardından konserine devam etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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