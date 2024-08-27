Parlayacak Kadar Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Derdine Derman Olacak 11 Şey
Parlayacak Kadar Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Derdine Derman Olacak 11 Şey
Eğer cildiniz çok parlıyor ve buna da yağlı olması sebep oluyorsa size birkaç önerimiz var! Bu tavsiyelerimiz ile daha mat bir cilde sahip olabilirsiniz…
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1. İşe bir cilt temizlik rutini oluşturarak başlayın.
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2. Bakım rutininize toniği eklemeyi unutmayın.
3. Nemlendiricilerde tercihiniz matlaştırıcılardan yana olsun.
4. Düzenli olarak kil maskesi yapın.
5. Komedojenik olmayan ürünler kullanın.
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6. Salisilik asidi rutininize ekleyin.
7. Su bazlı makyaj ürünlerini kullanın.
8. Makyajızını temizlemeden uyumayın.
9. Çift bazlı temizleme yapın.
10. Dengeli beslenin.
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