Parlayacak Kadar Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Derdine Derman Olacak 11 Şey

Cildi düzenli olarak nemlendirmek aslında cilt bakımının önemli bir aşamasını oluşturuyor. Ancak yağlı bir cildi nemlendirirken ekstra dikkat edilmesi gereken şeyler var. O da matlaştırıcı etkisi olan yağsız bir nemlendirici seçmek. Böylece cildi nemlendirirken yağlandırmamış olursunuz.