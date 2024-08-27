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Parlayacak Kadar Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Derdine Derman Olacak 11 Şey

etiket Parlayacak Kadar Yağlı Bir Cilde Sahip Olanların Derdine Derman Olacak 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 18:01

Eğer cildiniz çok parlıyor ve buna da yağlı olması sebep oluyorsa size birkaç önerimiz var! Bu tavsiyelerimiz ile daha mat bir cilde sahip olabilirsiniz…

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1. İşe bir cilt temizlik rutini oluşturarak başlayın.

Eğer yağlı bir cildiniz varsa günde iki kez cildinizi temizlemeniz gerekir. Çünkü cildinizdeki fazla yağ ve kirlerin temizlenmesi gerekir. Bunun için de doğru ürünleri kullanarak nazik bir şekilde cilt temizliği yapmanız gerekir.

2. Bakım rutininize toniği eklemeyi unutmayın.

Cilt pH’ını dengelemeye yardımcı olan ve alkol içermeyen bir tonik kullanarak gözenekleri sıkılaştırabilirsiniz. Bunu yaptığınızda gözenekleriniz sıkılaşır, fazla yağ kontrol altına alınır ve cildinizde bir ferahlık hissi yaşarsınız.

3. Nemlendiricilerde tercihiniz matlaştırıcılardan yana olsun.

Cildi düzenli olarak nemlendirmek aslında cilt bakımının önemli bir aşamasını oluşturuyor. Ancak yağlı bir cildi nemlendirirken ekstra dikkat edilmesi gereken şeyler var. O da matlaştırıcı etkisi olan yağsız bir nemlendirici seçmek. Böylece cildi nemlendirirken yağlandırmamış olursunuz.

4. Düzenli olarak kil maskesi yapın.

Kil maskeleri ciltteki fazla yağı emerek bir yandan da gözeneklerin temizlenmesini sağlıyor. Bu nedenle yağlı bir cildiniz varsa kil maskesini düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Haftada bir veya iki kez uygulayacağınız kil maskesiyle cildiniz çok daha iyi bir hale gelebilir.

5. Komedojenik olmayan ürünler kullanın.

Yağlı ciltlerde komedonların oluşması çok daha olasıdır. Bu nedenle kullanacağınız her ürüne dikkat etmeniz gerekir. Gözeneklerinizi tıkamayan yani non-komedojenik ürünler kullanmak cildinizi korumanıza yardımcı olur. Böylece sivilce ve siyah nokta oluşumu en aza iner.

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6. Salisilik asidi rutininize ekleyin.

Asitlerin cilde olan faydaları son yıllarda fazlasıyla konuşulur oldu. Salisilik asit, gözenekleri temizlerken bir yandan da sivilce oluşumunu engelliyor. Yani yağlı bir cilde sahip olanların en büyük sorunları bu şeklide çözülmüş oluyor. Ayrıca ölü cilt hücreleri de salisilik asit ile temizleniyor.

7. Su bazlı makyaj ürünlerini kullanın.

Su bazlı ve yağsız makyaj ürünleri cildin yağ dengesini bozmayarak gözeneklerin tıkanmasının önüne geçer. Böylece makyaj keyfini cildiniz için bir işkenceye dönüştürmemiş olursunuz. Hem güzel hem de sağlıklı olmak mümkün!

8. Makyajızını temizlemeden uyumayın.

Yorgun olduğumuzda makyajı silmeden uyuma gibi bir hataya düşebiliyoruz. Bu bir anlık karar olsa da aslında yağlı bir cildiniz varsa bedelini sivilcelerle, kirle dolmuş gözeneklerle ödemiş oluyorsunuz. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun yatmadan önce makyajınızı silmelisiniz.

9. Çift bazlı temizleme yapın.

Her akşam yatmadan önce ilk olarak temizleme yağı, ardından temizleme jelini kullanmalısınız. Peki neden çift bazlı temizleme? Çünkü makyaj ürünleri veya güneş kremleri gibi ürünler temizleme jeli kullandığınızda çıkmayabiliyor. Çift bazlı temizleme ile cildinizi en temiz hale getirmiş oluyorsunuz.

10. Dengeli beslenin.

Tüm bu tüyolar bir yana, tabii ki beslenme düzeninize de bir ayar çekmeniz gerekiyor. Çünkü olay tamamen cilt bakımında bitmyor. Yediğimiz her şey cildimizin nasıl göründüğünü etkiliyor. Bu nedenle olabildiğince yağlı ürünlerden kaçınmaya çalışın.

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11. Cilt tipinize uygun maskeler seçin.

Piyasada binbir çeşit cilt maskesi bulunuyor. Bu maskeleri seçerken yağlı cildinize en iyi hangisinin geleceğini araştırın ve buna göre hareket edin. Bazı maskeler yağ kontrolünü sağlar ve gözenekleri temizler. Bu maskeleri haftalık bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

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