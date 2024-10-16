Park Halindeyken Hareket Etti! Kamyonun İçine Atlayıp Durduran Vatandaş Kazayı Önledi

Park halindeyken hareket etmeye başlayan kamyonu durdurmak için içerisine atlayan ve el frenini çeken vatandaş, kazayı son anda önledi.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalışır halde bıraktığı kamyonun el freni çekmeyen sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu.
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Kamyonun hareket ettiğini gören bir vatandaş, kamyonun içerisine atlayarak el frenini çekti. Kamyon, park halindeki bir araca çarpmaya ramak kala durdu.
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