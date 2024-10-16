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Park Halindeyken Hareket Etti! Kamyonun İçine Atlayıp Durduran Vatandaş Kazayı Önledi

Park Halindeyken Hareket Etti! Kamyonun İçine Atlayıp Durduran Vatandaş Kazayı Önledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.10.2024 - 18:05

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Park halindeyken hareket etmeye başlayan kamyonu durdurmak için içerisine atlayan ve el frenini çeken vatandaş, kazayı son anda önledi. 

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalışır halde bıraktığı kamyonun el freni çekmeyen sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalışır halde bıraktığı kamyonun el freni çekmeyen sürücü az kalsın faciaya neden oluyordu.

Kamyonun hareket ettiğini gören bir vatandaş, kamyonun içerisine atlayarak el frenini çekti. Kamyon, park halindeki bir araca çarpmaya ramak kala durdu.

Kamyonun hareket ettiğini gören bir vatandaş, kamyonun içerisine atlayarak el frenini çekti. Kamyon, park halindeki bir araca çarpmaya ramak kala durdu.

İşte o anlar; 🎥 👇

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