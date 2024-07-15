Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Oyundan Çıkmak Zorunda Kaldı: Sakatlanan Lionel Messi Gözyaşlarını Tutamadı

Oyundan Çıkmak Zorunda Kaldı: Sakatlanan Lionel Messi Gözyaşlarını Tutamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 10:42

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, Kolombiya ile oynadıkları Copa Americai final maçında sakatlandı. 37 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya devam edemedi. Yedek kulübesine gelen 10 numara, gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan Copa Americs finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde Martinez'in attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan Copa Americs finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde Martinez'in attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Messi, ayak bileğinden sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Yıldız isim, 36. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası yerde acı içinde kalmıştı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Messi, ayak bileğinden sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Yıldız isim, 36. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası yerde acı içinde kalmıştı.

Yedek kulübesine gelen Arjantin'in yıldızı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yedek kulübesine gelen Arjantin'in yıldızı, gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk yarıdaki pozisyon 👇

Messi'nin ağladığı anlar. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayak bileğinin son durumu.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
3
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
H.ibrehim

Adam 33 dakika sakat oynamış 🤔 Bizimkiler hoca beni al diye yalvarır bu durumda🫣