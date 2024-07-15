Oyundan Çıkmak Zorunda Kaldı: Sakatlanan Lionel Messi Gözyaşlarını Tutamadı
Oyundan Çıkmak Zorunda Kaldı: Sakatlanan Lionel Messi Gözyaşlarını Tutamadı
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Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan Copa Americs finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde Martinez'in attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Karşılaşmanın 66. dakikasında Messi, ayak bileğinden sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Yıldız isim, 36. dakikada rakibinin müdahalesi sonrası yerde acı içinde kalmıştı.
Yedek kulübesine gelen Arjantin'in yıldızı, gözyaşlarına hakim olamadı.
İlk yarıdaki pozisyon 👇
Messi'nin ağladığı anlar. 👇
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Ayak bileğinin son durumu.👇
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Adam 33 dakika sakat oynamış 🤔 Bizimkiler hoca beni al diye yalvarır bu durumda🫣