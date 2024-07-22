Oyuncu Fırat Çelik'i Övmelere Doyamayan Saba Tümer'den "Popo Kontrolü"

Saba Tümer'in YouTube'ta yayınlanan bol kahkahalı talk show proğramının bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Fırat Çelik oldu.
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Saba Tümer, karizmatik oyuncu Fırat Çelik'e övgüler yağdırdı. Ardından Çelik'i, ayağa kaldırıp fizik kontrolü yaptı.
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Fizik kontrolü bittikten sonra, Fırat Çelk'i tekrar ayağa kaldıran Saba Tümer "popo önemli" diyerek yakışıklı oyuncunun poposunu da kontrol etti.
Popo kontrolünden de tam puanla geçen Fırat Çelik ve Saba Tümer arasındaki diyalog kahkahalarla sonuçlandı.
Videonun tamamı için:
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Aynısını erkek kadına yapsa söveriz ama elde değil o kahkahayı duyunca ben de attım bi kahkaha 😂
Acaba z2kemediğin şeyi napacan Denyo Karı 😒