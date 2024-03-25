Ortaokul Fen Bilimleri Formüllerini Ne Kadar Hatırlıyorsun?
Ortaokul Fen Bilimleri Formüllerini Ne Kadar Hatırlıyorsun?
Fen Bilimleri sınavlarının vazgeçilmezi olan bu formüllerinden kaçını hatırlıyorsun?
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kolay bir soru ile başlayalım. Basit şeker olarak da bilinen glikozun formülü hangisidir?
2. Newton'un ikinci hareket yasasının formülü bunlardan hangisidir?
3. Peki amonyağın formülü bunlardan hangisi?
4. Bir devre üzerindeki gerilimin, akım ve direnç ile olan ilişkisini ölçmemizi sağlayan formül hangisidir?
5. Hidrojen klorür olarak bilinen ve temizlik malzemelerinde de kullanılan bileşiğin formülü hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Görseldeki formül hangisinin formülüdür?
7. Fosfat bileşiğinin formülü bunlardan hangisidir?
8. Sesin belirli bir ortamda yayılma hızını ölçmemize yarayan formül hangisidir?
9. Halk dilinde sofra tuzu olarak bilinen maddenin bileşik formülü hangisidir?
10. Son olarak, genelde kolay akılda tutmak için Hasan ve Osman isimleri kullanılarak kodlanan, Sülfirik Asit bileşiğinin formülü hangisidir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda