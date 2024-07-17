Olimpiyat Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Olimpiyat Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Olimpiyat tarihi boyunca sayısız oyun oynandı ve sayısız madalya kazanıldı. Peki sen bu bilgilere ne kadar hakimsin?
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1. Başlayalım! İlk modern olimpiyatlar nerede yapıldı?
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2. Olimpiyat meşalesi ilk kez hangi olimpiyatlarda alev aldı biliyor musun?
3. Kadınlar olimpiyatlarda ilk ne zaman yarıştı, biliyor musun?
4. Hangi şehir hem Yaz hem Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmış?
5. Bu sporların hangisi Olimpiyatlar'da hiç yer almadı diye sorsak?
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6. Michael Phelps, yüzmede kaç tane limpiyat altın madalyası kazanmıştır?
7. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hangi spor dalı ilk kez yer aldı?
8. Son soru! Olimpiyat madalyalarının içinde gerçek altın bulunur mu?
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