Okan Buruk Yeni Sezon İçin Galatasaray'ın Mottosunu Açıkladı

Okan Buruk, Jose Mourinho ile ilgili de konuştu. Buruk, 'Aslında Mourinho'nun gelmesi Türk futbolu için pozitif bir şeydi, öyle gözüküyordu en baştaki resim buydu. Lige olan ilgi artacaktı. Ama maalesef hep negatif anlamda bunu kullandı. Ülkeyi kötüledi.Şu an baktığımda aynı şeyleri söyleyemiyorum. Çok saygı duyuyorum, herkesin bir stili var, tarzı var. İtalya'da da İspanya'da da İngiltere'de de bunlar yaşandı. Biz çok rahat hareket ettik. Hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, başarılı olmuş bir teknik direktör. Aramızda geçen şeyleri de çok uzatmayalım dedim.' açıklaması yaptı.