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Okan Buruk Yeni Sezon İçin Galatasaray'ın Mottosunu Açıkladı

Okan Buruk Yeni Sezon İçin Galatasaray'ın Mottosunu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.05.2025 - 15:18

Galatasaray, sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle çifte kupayla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, başarı dolu sezonun ardından Anadolu Ajansı'na özel bir röportaj verdi. Röportajda hem geride kalan yılı değerlendiren Buruk, hem de gelecek sezon için planlarını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonun mottosunu da açıklayarak taraftarda yeni sezona dair büyük bir heyecan yarattı.

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Okan Buruk, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Okan Buruk, Galatasaray taraftarına teşekkür etti.

Okan Buruk, her zaman statta aldıkları kupayı bir değişiklik yaparak Yenikapı'da aldıklarını söyleyerek 'Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum.' dedi.

Okan Buruk'un Tottenham pişmanlığı...

Okan Buruk'un Tottenham pişmanlığı...

Buruk, Tottenham maçlarını hatırlatarak 'Son düzlüğü girdiğimiz performansla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdlk. Yendiğimiz Tottenham'ın kupayı kazanmasını bir yandan gururlandırırken bir yandan da üzüyor. Artık niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek.' dedi.

Okan Buruk yeni sezon mottosunu açıkladı.

Okan Buruk yeni sezon mottosunu açıkladı.

19 Türkiye Kupası, 25 Süper Lig şampiyonluğu olan Galatasaray'da 2026 Mayıs'ı için Okan Buruk yeni mottolarını açıkladı. Buruk, '2026 hem 20 kupa sayısına hem de 26. şampiyonluğa ulaşmak için yeni mottomuz.' dedi.

"Top Osimhen'de..."

"Top Osimhen'de..."

Okan Buruk, Victor Osimhen transferine de değindi. Şampiyon teknik adam 'Osimhen'e geçen yaz 'kesinlikle geliyor musun' diye sorduğumda Galatasaray'ı çok yakından takip ettiğini söyledi. Mertens'in burada olması da önemliydi. Osimhen'i almak bizim için çok önemli. Tabiki önemli teklifler var ama burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'in burada oynamaya ikna edecek çok şey var. Başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını bliyorum. Top burada Osimhen'de.' dedi.

"Mourinho'nun gelmesi Türk futbolu için pozitif bir şeydi..."

"Mourinho'nun gelmesi Türk futbolu için pozitif bir şeydi..."

Okan Buruk, Jose Mourinho ile ilgili de konuştu. Buruk, 'Aslında Mourinho'nun gelmesi Türk futbolu için pozitif bir şeydi, öyle gözüküyordu en baştaki resim buydu. Lige olan ilgi artacaktı. Ama maalesef hep negatif anlamda bunu kullandı. Ülkeyi kötüledi.Şu an baktığımda aynı şeyleri söyleyemiyorum. Çok saygı duyuyorum, herkesin bir stili var, tarzı var. İtalya'da da İspanya'da da İngiltere'de de bunlar yaşandı. Biz çok rahat hareket ettik. Hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, başarılı olmuş bir teknik direktör. Aramızda geçen şeyleri de çok uzatmayalım dedim.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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