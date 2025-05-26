Okan Buruk Yeni Sezon İçin Galatasaray'ın Mottosunu Açıkladı
Galatasaray, sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası zaferiyle çifte kupayla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, başarı dolu sezonun ardından Anadolu Ajansı'na özel bir röportaj verdi. Röportajda hem geride kalan yılı değerlendiren Buruk, hem de gelecek sezon için planlarını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonun mottosunu da açıklayarak taraftarda yeni sezona dair büyük bir heyecan yarattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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