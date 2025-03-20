Oğuzhan Uğur'un Ülke Gündemiyle İlgili Yaptığı Paylaşım Viral Oldu

TV’ler, Gezi sanki henüz geçen hafta olmuş gibi yayınlar yapıyor. Öyle çok Gezi konuşuldu ki, sokağa çıkana rahatça ‘eylemci, hain, ajan’ denebiliyor. Kişileri değil, yapılan hukuksuzluğu protesto edenleri ‘şunun adamı, bunun adamı’ diyerek sindiren bazı isimler, yine yaşananlara ‘temiz eller’ başlığı atabiliyorlar. Ne derlerse desinler. Halkın, oy verdiği insanların akıbetini sorması, sorgulaması ve savunması haktır.

Şimdi makbul olan susmak mı, haykırmak mı? Haykırırsanız gündemde siz mi olacaksınız, diziler mi, maçlar mı?

Bence temel sorun mecliste değil, aynalarımıza yansıyan bizlerde.

Bu ülke bu gündeme bir günde gelmedi. İlk susulanla çıktık yola.