Oğuzhan Uğur'un Ülke Gündemiyle İlgili Yaptığı Paylaşım Viral Oldu
Oğuzhan Uğur'un Ülke Gündemiyle İlgili Yaptığı Paylaşım Viral Oldu
Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaların ardından yaşanan diploma iptali ve seri gözaltı kararları hakkında pek çok kişi kendince çeşitli adımlar attı. Protestolar düzenlendi, bazı yayınlar ertelendi, aksiyonlar alındı. Geçtiğimiz gün Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da sansüre dikkat çekerek “Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz” açıklamasıyla tüm yayınlarını iptal ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplumda karşılığı olan ve gündeme düşen programların da yer aldığı programları ertelediğini şöyle duyurdu;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından içini Instagram hesabına döktü.
Hatırlar mısınız?
Şimdi haberlerde Gezi olaylarını tartışıyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın