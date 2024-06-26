Oğuzhan Uğur 'Saygı1' Konserinde Sahne Aldı: Ceza'nın 'Rapstar' Şarkısını Seslendirdi

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Oğuzhan Uğur, ünlü isimlerin yer alacağı yeni formatı 'Saygı1'i duyurmuştu. Bu format kapsamındaki ilk isim ise ünlü rap müzik sanatçısı Ceza olmuştu.
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Ünlü isimlerin yer aldığı Saygı1 konserinde Oğuzhan Uğur da Ceza'nın "Rapstar" parçasıyla yer aldı.
Oğuzhan Uğur'un sahne performansı ise sosyal medyada beğeni toplamayı başardı.
Performansın tamamı için:
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Muhteşem çok iyi ❤️❤️❤️
beğendim güzel olmuş