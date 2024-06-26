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Oğuzhan Uğur 'Saygı1' Konserinde Sahne Aldı: Ceza'nın 'Rapstar' Şarkısını Seslendirdi

Oğuzhan Uğur 'Saygı1' Konserinde Sahne Aldı: Ceza'nın 'Rapstar' Şarkısını Seslendirdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 18:54

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Ünlü rap müzik sanatçısı Ceza’nın şarkılarının yorumlandığı “Saygı 1” konseri gerçekleştirildi. Gazapizm, Sefo, Killa Hakan, Çakal, Cartel, Candan Erçetin, ve Gripin gibi isimler, “Saygı 1” konserinde sahne aldı.

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Oğuzhan Uğur, ünlü isimlerin yer alacağı yeni formatı 'Saygı1'i duyurmuştu. Bu format kapsamındaki ilk isim ise ünlü rap müzik sanatçısı Ceza olmuştu.

Oğuzhan Uğur, ünlü isimlerin yer alacağı yeni formatı 'Saygı1'i duyurmuştu. Bu format kapsamındaki ilk isim ise ünlü rap müzik sanatçısı Ceza olmuştu.

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Ünlü isimlerin yer aldığı Saygı1 konserinde Oğuzhan Uğur da Ceza'nın "Rapstar" parçasıyla yer aldı.

Ünlü isimlerin yer aldığı Saygı1 konserinde Oğuzhan Uğur da Ceza'nın "Rapstar" parçasıyla yer aldı.

Oğuzhan Uğur'un sahne performansı ise sosyal medyada beğeni toplamayı başardı.

Oğuzhan Uğur'un sahne performansı ise sosyal medyada beğeni toplamayı başardı.

Sizin performans hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım 👇

Performansın tamamı için:

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Melis Çobanoğlu

Muhteşem çok iyi ❤️❤️❤️

Kerem Senol

beğendim güzel olmuş