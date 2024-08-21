ODTÜ İşletme Bölümü Mezunu Genç Maaş Aralığını Paylaştı: 'En Yüksek Başlayan Arkadaşım 70 Bin ile Başladı'

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'ataberkmusaoğlu' adıyla video paylaşan ODTÜ İşletme bölümü mezunu genç, çalışmaya başladığı şirkette aldığı maaşı açıkladı. Maaşının 1.5 ile 2 asgari ücret arasında olduğunu söyleyen genç, ODTÜ İşletme bölümü mezunlarının genel maaş durumunu ise 'Skala çok değişiyor, konumdan ve iş pozisyonundan ötürü. En yüksek alan arkadaşım 70 bin ile başladı, en düşük alan ise 30 bin TL.' dedi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta bir kişi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işletme bölümü mezunu gence ne kadar maaşla çalıştığını sordu. 'Big four' olarak bilinen 4 büyük firmanın birinde çalıştığını söyleyen genç, '1.5 ila 2 asgari ücret (25 bin TL-34 bin TL) arasında bir maaş aldığını söyledi.
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Aynı bölümden mezun olan diğer öğrencilerin maaş aralığını da açıklayan genç, 'Skala çok değişiyor, konumdan ve iş pozisyonundan ötürü. En yüksek alan arkadaşım 70 bin ile başladı, en düşük alan ise 30 bin TL.' dedi. İşte o görüntüler; 🎥
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