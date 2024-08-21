ODTÜ İşletme Bölümü Mezunu Genç Maaş Aralığını Paylaştı: 'En Yüksek Başlayan Arkadaşım 70 Bin ile Başladı'

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'ataberkmusaoğlu' adıyla video paylaşan ODTÜ İşletme bölümü mezunu genç, çalışmaya başladığı şirkette aldığı maaşı açıkladı. Maaşının 1.5 ile 2 asgari ücret arasında olduğunu söyleyen genç, ODTÜ İşletme bölümü mezunlarının genel maaş durumunu ise 'Skala çok değişiyor, konumdan ve iş pozisyonundan ötürü. En yüksek alan arkadaşım 70 bin ile başladı, en düşük alan ise 30 bin TL.' dedi.