Nick Jonas'la Aile Saadetinin Dibine Vuran Priyanka Chopra, Yumurtalıklarını Dondurma Sürecini Anlattı
Nick Jonas'la Aile Saadetinin Dibine Vuran Priyanka Chopra, Yumurtalıklarını Dondurma Sürecini Anlattı
Kaynak: https://www.businessinsider.com/priya...
'Abi ne zaman ya ne zaman?'😭 dedirten türden aileler kolay kolay kurulmuyor arkadaşlar. Ama görünen o ki Jonas Brothers'ın yakışıklılarından biri olan, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ve güzeller güzeli Hintli şarkıcı ve oyuncu Priyanka Chopra çifti bu işi çözmüş gibi. Çocuk denince kırmızı çizgisini ortaya koyan Priyanka Chopra, ailesinin desteğiyle erken 30'lu yaşlarında yumurtalıklarını dondurduğunu belirtti. Bakalım bu süreç onun için nasılmış👇
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2018'de kelimenin tam anlamıyla 'rüya gibi bir düğün' ile evlenen çiftimiz, şu sıralar aile saadetlerini tatlış anılarla renklendirmekle meşguller.
Eğer bilmeyen varsa söyleyelim, geçtiğimiz ay çiftimiz bebişleri Malti'nin ikinci yaş gününü kutladılar.❤️
Priyanka ve Nick, kızları Malti'ya öyle sevgi dolu, öyle güzel bakıyorlar ki çok iyi ebeveynler olduklarını söyleyebiliriz. Hareketli çalışma programlarına rağmen, Malti ile kaliteli zaman geçiriyorlar.
Priyanka bu duruma gelebilmek için en sağlıklı ve en güvenilir bir süreçten geçmeyi kabul etti. Son paylaşımlarında Priyanka, çocuk isteği konusundaki hevesini belirterek, bu hayalini gerçekleştirmek için 30'larında yumurtalarını dondurduğunu söyledi.
Ancak bu süreç, onun için çok acılı ve çok stresliymiş. UnWrapped Podcast'e konuşan Priyanka, "Erken 30'larımda bunu yapmaya karar verdim. O zamanlar Quantico dizisini çekiyordum. Acılı bir süreç, bir ay boyunca kendinize iğne yapmanız gerekiyor" dedi.
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Ayrıca bu süreçte hormonal iniş çıkışlar yaşadığını, kendini psikolojik olarak kötü ve şişmiş hissettiğini açıkladı.
O kadar güçlü bir anne ki... Düşünsenize bir ay boyunca kendinize iğne yapıyorsunuz, ne kadar acılı değil mi? Priyanka ve bütün zorluklara rağmen yavrularını büyüten tüm anneler için şuraya şöyle bir kalp bırakalım.❤️
Priyanka, neden yumurtalarını dondurma kararı aldığı konusunda bir de şunları paylaştı: "Bu kendinize vereceğiniz en güzel hediye çünkü biyolojik saatinizin gücünü elinizden alıyorsunuz ve daha kolay hedeflerinize odaklanabiliyorsunuz..."
Priyanka, şu anda hazır değilse bile ilerleyen zamanlarda çocuk sahibi olmak isteyeceği için yumurtalarını dondurmak onun için en uygun seçenekmiş.
Annesi Mahdu Chopra'ya, bebeklere yardımcı olan bir doktor olduğu için danıştı. Geleceğe hazırlıklı olmak için attığı bu adımda, annesi onu çok destekledi ve hep yanında oldu.
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Yumurtalarını dondurmanın ona özgürlük hissi kazandırdığını da belirtti. Çünkü kariyer hedeflerine odaklanmak, bir aile kurmaya hazır olmadan önce bunun baskısı olmadan bu hedefini daha rahat takip edebilmesi için bir şanstı.
2022'de taşıyıcı anne yöntemiyle kızları Malti Marie'yi dünyaya getiren çiftimiz çok mutlu. Priyanka için 39 yaşında hamile kalmak tam anlamıyla kolay bir süreç değildi. Bir bilgiye göre, yoğun programları, taşıyıcı anne yöntemine başvurmalarındaki büyük etkenlerden biriydi.
Kızlarıyla her anın tadını çıkararak sevinç ve sevgiyle ebeveynliği kucaklıyorlar.🥰
Günümüzde insanların aile kurmaları için birçok yol bulunmakta. İnvitro fertilizasyon, bebeğin doğal yoluyla olması ya da taşıyıcı anne yöntemiyle bebeğin dünyaya gelmesi gibi pek çok seçenek var.
Evlat edinme ya da koruyucu aile olma gibi harika seçeneklerle benzersiz ve hayallerinize uygun ebeveynlik yolunuzu bulabilirsiniz.❤️
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