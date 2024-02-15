Nick Jonas'la Aile Saadetinin Dibine Vuran Priyanka Chopra, Yumurtalıklarını Dondurma Sürecini Anlattı

'Abi ne zaman ya ne zaman?'😭 dedirten türden aileler kolay kolay kurulmuyor arkadaşlar. Ama görünen o ki Jonas Brothers'ın yakışıklılarından biri olan, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ve güzeller güzeli Hintli şarkıcı ve oyuncu Priyanka Chopra çifti bu işi çözmüş gibi. Çocuk denince kırmızı çizgisini ortaya koyan Priyanka Chopra, ailesinin desteğiyle erken 30'lu yaşlarında yumurtalıklarını dondurduğunu belirtti. Bakalım bu süreç onun için nasılmış👇