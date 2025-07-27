onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
New York Times'a Konuk Olan Nuri Bilge Ceylan, 21. Yüzyılın En İyi 10 Filmini Seçti

New York Times'a Konuk Olan Nuri Bilge Ceylan, 21. Yüzyılın En İyi 10 Filmini Seçti

film Nuri Bilge Ceylan
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.07.2025 - 08:01

2000 yılından bu yana sinema dünyasında iz bırakan filmleri belirlemek amacıyla, The New York Times kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Hollywood'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 500’ün üzerinde yönetmen, oyuncu ve sinema profesyoneline, 21. yüzyılda gösterime giren ve onları en çok etkileyen filmler soruldu. Aralarında Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, Guillermo del Toro gibi Oscar ödüllü yönetmenlerin ve Julianne Moore, John Turturro, Chiwetel Ejiofor gibi usta oyuncuların yer aldığı bu seçkide, Türk sinemasının uluslararası temsilcilerinden biri de vardı. 2014’te Kış Uykusu ile Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, çağdaş sinemaya dair kendi iz bırakan listesini paylaştı. 

İşte Nuri Bilge Ceylan’a göre 21. yüzyılın en çarpıcı 10 filmi:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine) - Roy Andersson

1. About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine) - Roy Andersson

Farklı zamanlarda ve yerlerde geçen kısa sahnelerle çeşitli insanların hayatlarına tanıklık edilir. Bir rahip inancıyla ilgili bir kriz yaşar, bir kadın geçmiş bir aşkı hatırlar, bir çift savaş sonrası yıkılmış bir şehirde yürür. Bazı karakterler konuşur, bazıları sessizce durur. Günlük yaşamdan alınmış sıradan anlar üst üste gelir. Zaman ve mekân birbirine karışır. Her sahne birbirinden bağımsız gibi görünse de insan olmanın ortak haline işaret eder.

2. No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) - Joel & Ethan Coen

2. No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) - Joel & Ethan Coen

Bir adam çölde rastladığı çatışma sonrası sahipsiz bir para çantası bulur ve onu alarak bölgeden uzaklaşır. Peşine, izini sürmede acımasız ve durdurulamaz bir adam düşer. Polis olayları çözmeye çalışırken başka karakterler de sürece dahil olur. Mekânlar değişir, yollar uzar, şiddet sessizlikle iç içe geçer. Kaçış devam ettikçe herkes kendi yöntemleriyle ayakta kalmaya çalışır. Gelişen olaylar kimsenin kontrol edemeyeceği bir hal alır.

3. Oslo, August 31st (Oslo 31 Ağustos) - Joachim Trier

3. Oslo, August 31st (Oslo 31 Ağustos) - Joachim Trier

Bir adam, tedavi gördüğü merkezden bir günlüğüne çıkarak Oslo’ya gelir. Şehirde eski arkadaşlarıyla görüşür, bir iş görüşmesine katılır, ailesiyle bağlantı kurmaya çalışır. Geçmiş hayatından izlerle bugünü arasında dolaşır. Yalnızca bir gün boyunca süren ziyaretler, uzun bir hayatın yükünü taşır. İnsanlarla olan bağları zayıf, iç dünyası karışıktır. Günü tamamladığında karanlık ve sessizlik içinde kalır.

4. Hors Satan - Bruno Dumont

4. Hors Satan - Bruno Dumont

Issız bir kırsalda yaşayan bir adam, yakınlardaki çiftlikten gelen genç bir kızla yakınlaşır. Adam doğayla baş başa yaşarken zaman zaman şiddet içeren eylemlerde bulunur. Kızın hayatındaki sorunlara müdahil olur. Köydeki bazı insanlarla garip karşılaşmalar yaşanır. Adamın davranışları çevresindekileri tedirgin eder. Olaylar sessizlik, doğa ve açıklanamayan eylemler etrafında gelişir.

5. Stellet Licht (Sessiz Işık) - Carlos Reygadas

5. Stellet Licht (Sessiz Işık) - Carlos Reygadas

Bir Mennonit topluluğunda yaşayan bir adam, karısını sevmesine rağmen başka bir kadına âşık olur. İçinde bulunduğu durum evde gerginlik yaratır ama herkes sessiz kalır. Karısı bu ilişkiyi öğrenmesine rağmen hiçbir tepki vermez. Adam iki kadın arasında kalırken inanç ve bağlılık üzerine düşünür. Sessizlik içinde sürdürülen bu hayat, görünmez çatışmalarla ilerler. Zaman neredeyse hiç akmaz gibi görünür.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Moartea domnului Lazarescu (Bay Lazarescu’nun Ölümü) - Cristi Puiu

6. Moartea domnului Lazarescu (Bay Lazarescu’nun Ölümü) - Cristi Puiu

Yaşlı bir adam, evinde fenalaşınca yardım ister ve bir ambulans gelir. Hastaneye götürülmek üzere yola çıkarlar ancak gittiği yerlerde yer bulunamaz. Bir hastaneden diğerine taşınır, durumu gittikçe kötüleşir. Tıbbi sistemin karmaşası içinde sürüklenmeye başlar. Ambulans çalışanı dışında kimse onunla ilgilenmez. Gece boyunca çeşitli doktorlarla karşılaşır ama çözüm bulunamaz.

7. The Turin Horse - (Torino Atı) Béla Tarr

7. The Turin Horse - (Torino Atı) Béla Tarr

Bir çiftçi ve kızı, izole bir taşra evinde tekdüze bir yaşam sürer. Her sabah aynı şekilde uyanır, yemek yer, çalışırlar. Bir gün atları aniden hareket etmeyi bırakır. Zamanla dış dünyayla bağları zayıflar. Gıda, su ve ışık giderek azalır. Günler birbirine benzer şekilde geçerken ev sessizliğe gömülür.

8. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor) - Apichatpong Weerasethakul

8. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor) - Apichatpong Weerasethakul

Boonmee adlı bir adam, ölümcül bir hastalığa yakalandıktan sonra kırsaldaki evine çekilir. Ailesiyle vakit geçirirken geçmiş yaşamlarına dair görüntüler görmeye başlar. Ölmüş karısının ruhu ve kayıp oğlu farklı şekillerde belirir. Rüyalar, anılar ve hayaller giderek gerçeklikle iç içe geçer. Ormanın içinde zaman kavramı bulanıklaşır. Boonmee geçmişiyle yüzleşirken doğa ile bağlantısı derinleşir.

9. Unknown Pleasures (Bilinmeyen Zevkler) - Jia Zhangke

9. Unknown Pleasures (Bilinmeyen Zevkler) - Jia Zhangke

Çin’in küçük bir kentinde yaşayan iki genç, işsiz ve amaçsız bir şekilde zaman geçirir. Sokaklarda dolaşır, video oyunları oynar, Amerikan kültürüne özenirler. Küçük suçlara bulaşarak para kazanmaya çalışırlar. Televizyonlardan, reklamlardan ve müziklerden etkilenirler. Hayatlarında büyük bir değişim yaratma umuduyla harekete geçerler. Beklentiler ve gerçeklik arasında sıkışmışlardır.

10. Zama - Lucrecia Martel

10. Zama - Lucrecia Martel

İspanya adına Güney Amerika'da görev yapan bir subay, yıllardır terfi beklemektedir. Bürokratik süreçler ve politik çekişmeler içinde sabırla görevini sürdürür. Çevresindeki dünyaya yabancılaşır, zamanla toplumdan uzaklaşır. Yeni bir görev için başvuru yapar, cevap bekler. Bekleyiş uzadıkça zihinsel ve fiziksel olarak tükenmeye başlar. Yer değiştirip kurtulmak istese de bulunduğu topraktan kopamaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın