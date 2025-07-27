New York Times'a Konuk Olan Nuri Bilge Ceylan, 21. Yüzyılın En İyi 10 Filmini Seçti
2000 yılından bu yana sinema dünyasında iz bırakan filmleri belirlemek amacıyla, The New York Times kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Hollywood'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadan 500’ün üzerinde yönetmen, oyuncu ve sinema profesyoneline, 21. yüzyılda gösterime giren ve onları en çok etkileyen filmler soruldu. Aralarında Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, Guillermo del Toro gibi Oscar ödüllü yönetmenlerin ve Julianne Moore, John Turturro, Chiwetel Ejiofor gibi usta oyuncuların yer aldığı bu seçkide, Türk sinemasının uluslararası temsilcilerinden biri de vardı. 2014’te Kış Uykusu ile Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, çağdaş sinemaya dair kendi iz bırakan listesini paylaştı.
İşte Nuri Bilge Ceylan’a göre 21. yüzyılın en çarpıcı 10 filmi:
1. About Endlessness (Sonsuzluk Üzerine) - Roy Andersson
2. No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) - Joel & Ethan Coen
3. Oslo, August 31st (Oslo 31 Ağustos) - Joachim Trier
4. Hors Satan - Bruno Dumont
5. Stellet Licht (Sessiz Işık) - Carlos Reygadas
6. Moartea domnului Lazarescu (Bay Lazarescu’nun Ölümü) - Cristi Puiu
7. The Turin Horse - (Torino Atı) Béla Tarr
8. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor) - Apichatpong Weerasethakul
9. Unknown Pleasures (Bilinmeyen Zevkler) - Jia Zhangke
10. Zama - Lucrecia Martel
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın