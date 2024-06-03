Nemlendirme Adımı Çok Önemli: Vücut Losyonu Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

Aktif, dışarıda, bol gezmeli bir yaşamınız mı yoksa evde aktivite yaparak geçirdiğiniz bir rutininiz mi var? Bu sorunun cevabı losyonunuzun nasıl olması gerektiğini etkiliyor! Losyonun içeriği yaşam tarzınıza uygunluk göstermeli. Örneğin spor yapıp terleyen birinin seçeceği losyonun ince bir yapıda olması gerektiğini gösterir.