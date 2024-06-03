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Nemlendirme Adımı Çok Önemli: Vücut Losyonu Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

etiket Nemlendirme Adımı Çok Önemli: Vücut Losyonu Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 10 Şey

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 18:01

İnsanın kendisini iyi hissetmesinin bir sürü yolu vardır. Bunlardan biri sağlıklı vücut görünümüne sahip olmak! Spor, beslenme gibi şeylere dikkat edilmesinin yanı sıra losyonlarla sağlıklı görünümü destekleyebilirsiniz. Vücudunuzun nem kazanması, yumuşak ve pürüzsüz olmasını istiyorsanız losyon seçerken nelere dikkat etmelisiniz gelin birlikte bakalım!

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1. Cilt tipinizin ne olduğunu anlayın.

Kuru, yağlı ya da karma cilde sahip olabilirsiniz. Yoğun kıvamlı mı yoksa su bazlı mı losyon seçeceğiniz cilt tipinizin nasıl olduğuna göre değişir. Cildinizin neye ihtiyacı olduğunu anlayın!

2. Neler içerdiğine bakın.

Vücudunuzda reaksiyon gösteren içeriklerden sakının. Alerjinizin olduğu ya da hassas bir cilde sahip iseniz ağır gelecek bir maddenin olup olmadığına bakmalısınız. Vücudunuza iyi gelen bir losyon arıyorsunuz, iz bırakmasını istemeyiz...

3. Yaşınızı göz önünde bulundurun.

İleri yaşlarda biri iseniz yaşlanma karşıtı losyonları tercih edebilirisiniz. Nemlendiren losyonlar aynı zamanda kırışıkların giderilmesine ve vücudun gerilmesine yarar sağlayabilir.

4. Güneşten gelen zararlı ışınları önleyenlere yönelin.

Cildi tahrip eden ve yaşlanmayı beraberinde getiren uv ışınlarından korunmayı sağlayan losyonları tercih edebilirsiniz. Vücudun nemlenmesini sağlarken aynı zamanda sizi koruyan bir losyondan daha güzeli olamaz.

5. Kullanımı rahat olanları tercih edin.

Losyonun kullanımın pratik olması vücudunuzu nemlendirmeyi daha kolay hale getirir. Ne kadar kullanacağınızı ayarlayabildiğiniz bir kutunun içerisinde olması da yarar sağlar.

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6. Hızlı emilen bir yapıda olup olmadığına bakın.

Vücudunuza hemen etki edebilmesi adına emilmesi kolay olan losyonlara eliniz gitmeli. Ayrıca yüzeyde yağlı görünüm bırakmaması ve ağırlık hissi vermemesi sayesinde daha rahat hareket edersiniz.

7. Dermatolog ile görüşerek hareket edin.

Vücudunuzun nelere ihtiyacı olduğunu çözerek losyon tercihinizi yapmanız vücudunuza sağlık katar. Vücut sorununuzu çözmenize yarayacak size uygun bir losyon sayesinde iyi hissedebilirsiniz.

8. Doğal ve organik olanları tercih edin.

Doğal bir losyonun etki süresi daha kısadır. Kimyasal maddeler içermemesi alerjik reaksiyonlar görülmesini engeller ve sağlıklı görünümü beraberinde getirir.

9. Etki süresinin uzun olup olmadığına bakın.

Vücudunuza sürdüğünüz losyonun uzun süre etkisinin sürmesi önemlidir. Sürekli losyonu tazelemek hem ürünün çabuk bitmesine hem de ciltte ağırlığa neden olur. Oysa uzun süre etkisini gösteren losyon sayesinde uzun uzun güvende hissedebilirsiniz.

10. Hayat akışınıza uygun olanı bulun.

Aktif, dışarıda, bol gezmeli bir yaşamınız mı yoksa evde aktivite yaparak geçirdiğiniz bir rutininiz mi var? Bu sorunun cevabı losyonunuzun nasıl olması gerektiğini etkiliyor! Losyonun içeriği yaşam tarzınıza uygunluk göstermeli. Örneğin spor yapıp terleyen birinin seçeceği losyonun ince bir yapıda olması gerektiğini gösterir.

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