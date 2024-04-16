Necmettin Batırel’den Seçmene ‘Tehdit’: “Kurunun Yanında Yaş da Yanarmış”
Necmettin Batırel’den Seçmene ‘Tehdit’: “Kurunun Yanında Yaş da Yanarmış”
Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı İstanbul, Ankara ve İzmir için hükümetin “tek bir çivi bile çakmaması” gerektiğini söyledi. Batırel, seçmeni “kurunun yanında yaş da yanarmış” diyerek tehdit etti. Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel'e tepki gösterdi.
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Özellikle dolar hakkında yaptığı “şakkadanak” tespiti ile bilinen Necmettin Batırel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Batırel, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin büyük farkla kazandığı İstanbul, Ankara ve İzmir için hükümetin hiçbir şey yapmaması gerektiğini savundu.
3 büyükşehirde yaşayan halk için “ne hali varsa görsünler” diyen Türkiye Gazetesi yazarı, “Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam, tek kuruş destek vermem. Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler. Kurunun arasında yaş da yanarmış yanarsa yansın” ifadelerini kullandı.
Necmettin Batırel’in paylaşımı 👇
Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel'in tehdidine tepki gösterdi. 👇
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Necmettin Batırel'in paylaşımı sosyal medyada konuşuldu.👇
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