Ne Kadar Yeni Yöntemler Bulunursa Bulunsun Cilt Bakımında Değişmeyecek 10 Altın Kural
Ne Kadar Yeni Yöntemler Bulunursa Bulunsun Cilt Bakımında Değişmeyecek 10 Altın Kural
Cilt bakımında devamlı trendler değişiyor, sosyal medyada devamlı yeni şeyler görüyoruz. Her ne kadar yeni şeyler çıksa da bazı cilt bakım kuralları asla değişmiyor. Bu içerikte onlara değindik!
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1. Güneşten korunmak
2. Düzenli aralıklarla cilt bakımı yapmak
3. Su içmek
4. Sağlıklı beslenmek
5. Stresten kaçınmak
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6. Yeteri kadar uyumak
7. Doğru ürünleri kullanmak
8. Makyajı temizlemek
9. Cildi nemlendirmek
10. Peeling yapmak
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