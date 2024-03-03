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Ne Kadar Yeni Yöntemler Bulunursa Bulunsun Cilt Bakımında Değişmeyecek 10 Altın Kural

etiket Ne Kadar Yeni Yöntemler Bulunursa Bulunsun Cilt Bakımında Değişmeyecek 10 Altın Kural

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 20:02

Cilt bakımında devamlı trendler değişiyor, sosyal medyada devamlı yeni şeyler görüyoruz. Her ne kadar yeni şeyler çıksa da bazı cilt bakım kuralları asla değişmiyor. Bu içerikte onlara değindik!

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1. Güneşten korunmak

UV ışınları cilde zarar verebildiği için trendler neyi söylerse söylesin güneşten korunmak gerekiyor. Bunun için de yaz kış demeden güneş kremi kullanmak şart.

2. Düzenli aralıklarla cilt bakımı yapmak

Eğer ki cilt bakımını düzensiz bir şekilde yapıyorsanız etkisini yeteri kadar göremezsiniz. Bu yüzden bir cilt bakım rutini oluşturmak şart. Cilt temizlenmezse sorunlar ortaya çıkar.

3. Su içmek

İstediğiniz kadar fazla cilt bakımı yapın, eğer ki yeteri kadar su içmiyorsanız rutininiz her zaman eksik kalacak demektir. Cildi daha temiz, parlak bir hale getirmek için yeteri kadar su içmek gerekiyor.

4. Sağlıklı beslenmek

Yalnızca su içmek de yetmiyor! Eğer ki devamlı fast food yiyorsanız, abur cubur tüketiyorsanız cilt temizliğinde ilerleme kaydetmeniz çok zor olur. Sağlıklı beslenmek şart!

5. Stresten kaçınmak

Her ne kadar stresten kaçmak, uzak durmak imkansıza yakın olsa da bunu olabildiğince başarmanız gerekiyor. Stres olduğumuzda bağışıklığımız düşüyor ve cilt sorunları ortaya çıkıyor.

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6. Yeteri kadar uyumak

Tıpkı stres yapıldığında bağışıklık düşüyorsa, uykusuzluk da buna sebep oluyor. Yeterli uyku ile cilt sağlığı desteklenmiş oluyor.

7. Doğru ürünleri kullanmak

Bir arkadaşımıza çok iyi gelen ürün bizim cildimize hiç iyi gelmeyebiliyor. Bu yüzden herkes kendi cildine en uygun doğru ürünleri keşfetmeli. Böylece cilt bakımı daha etkili olur.

8. Makyajı temizlemek

Cilt bakımında yapılabilecek en büyük hatalardan biri, makyajı temizlemeden uyumaktır. Bunu yapmak bile bile cildi mahvetmek anlamına gelir. Aman dikkat!

9. Cildi nemlendirmek

Cildi korumak için nemlendirmek önemli bir adım. Cilt bakımından sonra cildine en iyi gelecek nemlendiriciyi kullanırsan cildin çok daha sağlıklı olur.

10. Peeling yapmak

Cilt bakımında her adımı izliyor olsanız bile peeling yapmıyorsanız eksik var demektir. Düzenli aralıklarla peeling yapıldığında ölü deri temizlenerek cilt arındırılır.

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