Nazlı Sabancı Makyaj Becerisini Sergiledi Hadise Ödülünü Gösterdi: 10 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Makyaj Becerisini Sergiledi Hadise Ödülünü Gösterdi: 10 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Aleyna Tilki
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İlayda Alişan
Aslı Enver
Berfu Yenenler
Devrim Özkan
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Hadise
Mine Tugay
Yasemin Özilhan
Nilperi Şahinkaya
Şevval Şahin
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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