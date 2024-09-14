Narkozun Etkisiyle Eski Sevgilisi İçin Üzülen Genç Kızın O Anları Kahkahaları Topladı

Ameliyat sonrası narkozun etkisinde yaşananlar her zaman sosyal medyanın güldüren paylaşımlarından oluyor. Burun ameliyatından çıkan bir genç kız da izleyenleri güldürmeyi başardı.
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Arkadaşı Furkan adlı eski sevgilisini hatırlatınca, “Furkan nerede, engelimi kaldırmış mı?” diye ağlamaya başlayan genç kızın o anları çok tatlıydı.
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Bir yandan Furkan’ın gelmesini isteyen bir yandan da Furkan’a öfke kusan gence beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
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