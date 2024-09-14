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Narkozun Etkisiyle Eski Sevgilisi İçin Üzülen Genç Kızın O Anları Kahkahaları Topladı

Narkozun Etkisiyle Eski Sevgilisi İçin Üzülen Genç Kızın O Anları Kahkahaları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 10:37

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Ameliyat sonrası narkozun etkisinde yaşananlar her zaman sosyal medyanın güldüren paylaşımlarından oluyor. Burun ameliyatından çıkan bir genç kız da izleyenleri güldürmeyi başardı.

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Arkadaşı Furkan adlı eski sevgilisini hatırlatınca, “Furkan nerede, engelimi kaldırmış mı?” diye ağlamaya başlayan genç kızın o anları çok tatlıydı.

Arkadaşı Furkan adlı eski sevgilisini hatırlatınca, “Furkan nerede, engelimi kaldırmış mı?” diye ağlamaya başlayan genç kızın o anları çok tatlıydı.

Bir yandan Furkan’ın gelmesini isteyen bir yandan da Furkan’a öfke kusan gence beğeniler yağdı.

Bir yandan Furkan’ın gelmesini isteyen bir yandan da Furkan’a öfke kusan gence beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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