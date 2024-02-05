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Müşterilerin Kendilerine Bıraktıkları Sürprizleri Kaydeden Kadından 'Ikea'da Çalışmak Nasıl mı?' Paylaşımı

Müşterilerin Kendilerine Bıraktıkları Sürprizleri Kaydeden Kadından 'Ikea'da Çalışmak Nasıl mı?' Paylaşımı

Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 09:50

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'@siladogan002' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, 'Ikea'da çalışmak nasıl mı?' paylaşımıyla viral oldu.

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Ikea'da çalışan ve müşterilerin kendilerine bıraktıkları sürprizleri kaydeden kadın, 'Ikea'da çalışmak nasıl mı?' sorusunu cevapladı.

Ikea'da çalışan ve müşterilerin kendilerine bıraktıkları sürprizleri kaydeden kadın, 'Ikea'da çalışmak nasıl mı?' sorusunu cevapladı.

O videoda, müşterilerin mağazada bulunan el maketleriyle parmak hareketi işareti yaptıkları ve peluş kedi oyuncakları alakasız yerlere soktukları görülüyor.

O videoda, müşterilerin mağazada bulunan el maketleriyle parmak hareketi işareti yaptıkları ve peluş kedi oyuncakları alakasız yerlere soktukları görülüyor.

İşte viral olan o video: 👇

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piyanist

En son yaptığın hareketten sonra ikeadan kovulmak nasıl videosu da çekersin artık☺️

Hermione Granger

Halk olarak o peluş kediye garezimiz mi var :)))

ömer

E al kıdem tazminatını sktir git o zaman 🖕🏻🖕🏻😅