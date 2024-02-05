Müşterilerin Kendilerine Bıraktıkları Sürprizleri Kaydeden Kadından 'Ikea'da Çalışmak Nasıl mı?' Paylaşımı

Disneyland'da Çocuğun Bıraktığı Balon Atın Ayağına Dolaşınca Atın Üzerindeki Kadın Düşme Tehlikesi Yaşadı

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