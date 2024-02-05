Müşterilerin Kendilerine Bıraktıkları Sürprizleri Kaydeden Kadından 'Ikea'da Çalışmak Nasıl mı?' Paylaşımı

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Ikea'da çalışan ve müşterilerin kendilerine bıraktıkları sürprizleri kaydeden kadın, 'Ikea'da çalışmak nasıl mı?' sorusunu cevapladı.
O videoda, müşterilerin mağazada bulunan el maketleriyle parmak hareketi işareti yaptıkları ve peluş kedi oyuncakları alakasız yerlere soktukları görülüyor.
İşte viral olan o video: 👇
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En son yaptığın hareketten sonra ikeadan kovulmak nasıl videosu da çekersin artık☺️
Halk olarak o peluş kediye garezimiz mi var :)))
E al kıdem tazminatını sktir git o zaman 🖕🏻🖕🏻😅