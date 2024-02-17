Mustafa Sarıgül'ün CHP Açıklaması Gündem Oldu: "Mustada Sarıgül CHP'nin Marabasıdır, Irgatıdır"

Uzun yıllardır siyaset sahnesinde yoluna CHP ile devam eden Mustafa Sarıgül, ilk olarak Şişli Belediyesi'nin başarılı bir şekilde yönetilmesinde büyük bir rol oynamıştı. Kendine özgü liderlik tarzı ve dinamik kişiliği ile tanınan Sarıgül, Şişli'nin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkılar sağlamıştı.
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CHP listesinden girdiği 2023 genel seçimlerinde, memleketi Erzincan’dan milletvekili seçilerek 36 yıl sonra yeniden parlamentoya giren Sarıgül, CHP ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
"Mustafa Sarıgül CHP'nin marabasıdır, ırgatıdır." diyen Sarıgül bundan gurur duyduğunu da belirtti.
İşte o açıklama;
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